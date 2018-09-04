“Ek yerleştirmeye kalan öğrenciler boş kontenjana göre tercih yapabilecek”

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - ÜNİVERSİTE adayları için 3 Eylül’de başlayan kayıt süreci, 7 Eylül’de son bulacak. Bu tercih döneminde tercih yapmayan ya da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirme sürecini bekliyor. Bu sene sınav sisteminde yapılan değişikliklerden ötürü ek tercih sürecine kalan öğrencilerin de avantajlı olduğunu ifade eden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Ek yerleştirme sürecinde artık üniversitelerin taban puanları oluşmuş olacağı için, çocuklar kendi puanlarıyla, üniversiteye yerleşen öğrencilerin puanlarını karşılaştırıp boş kontenjana göre tercih yapabilecek” dedi.

Bu seneki tercih sürecinin, sınav sisteminde ve puan türlerinde yapılan değişiklikler ile sıralamaların belli olmayışından ötürü çok problemli olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Öğrenciler ister istemez bu süreçte çok tedirgin ve kaygılı tercihler yaptı. Ve gitmek istedikleri yeri bile ‘tutmaz’ endişesi ile yazmadılar ya da alt tercihlerini çok alternatifli bir şekilde yapmadılar. Bu nedenle de yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci arasında 800 bin kişi yerleşti ve 400 bine yakın öğrenci tercih yapmış olmasına rağmen açıkta kaldı” şeklinde konuştu.

“YÜKSEK ORANDA YERLEŞME SAĞLAYACAKLARDIR”

Yerleşen öğrencilerin 3-7 Eylül arasında resmi kayıt sürecinde olduğunu dile getiren Karahancı, “Bu süreçte bir ek yerleştirme sürecine hazırlanıyoruz. 2018 ek yerleştirme süreci, tercih yapıp yerleşemeyen adaylar için çok büyük bir fırsat. Bu öğrenciler bu sene ek yerleştirmede çok yüksek oranda yerleşme sağlayacaklardır diye düşünüyoruz” dedi.

Bu yılki ek yerleştirmenin, bu zamana kadarki en avantajlı dönem olabileceğini ifade eden Karahancı, “Bu yıl sınav sistemi değişikliği olduğu için çocuklar tercih yaptığında baz alabilecekleri hiçbir puan ya da sıralama yoktu. Ancak ek yerleştirme sürecinde artık üniversitelerin taban puanları oluşmuş olacağı için çocuklar kendi puanlarıyla üniversiteye yerleşen öğrencilerin puanlarını karşılaştırıp boş kontenjana göre tercih yapabilecek” diye konuştu.

“KONTENJAN SAYISI FAZLA OLAN BÖLÜMLERİ VE PROGRAMLARI TERCİH ETMELİLER”

Ek yerleştirmede tercih yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Karahancı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Boş kontenjan sayısı fazla olan bölümleri ve programları tercih etmeleri, onlara büyük bir avantaj sağlayacaktır. Tercih edecekleri bölümlerle de ilgili iyi araştırma yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin aklında, ‘sağlık, mühendislik fakültelerinin çok mezunu var’ gibi bir düşünce var ama nedense biz yine kalifiye mühendisleri veya kalifiye tıpçıları hep yurt dışından ülkemize getiriyoruz; iyi hastanelerde hep yurt dışından gelen insanlar çalışıyor. Aslında bunu biraz aşmamız, kendi ülkemizde iyi yetişmiş, kalifiye sağlıkçılar, mühendisler yetiştirmemiz gerekiyor. Bölüm seçerken de kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda, bu alanda çalışan insanların düşüncelerini de alarak tercih yapmalarında fayda var”.

“ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN EK YERLEŞTİRMEDE HAKKI YOK”

Ek yerleştirmenin de kendine özgü bazı kuralları olduğunu ifade eden Karahancı, “Öğrenci sadece boş kontenjan olduğu için lisans ya da ön lisans fark etmeksizin, her bölümü yazamıyor. Taban puanı oluşmuş bir bölümde, kendi puanı ile karşılaştırma yapacak ve kendi puanına denkse ya da kendi puanından daha düşükse o bölümü kesinlikle tercih edebilir. Ancak puan kısmında bir boşluk varsa, öğrenci kendi puanına bakmaksızın o bölümü tercih edebilir” diye konuştu.

Hangi öğrencilerin ek yerleştirme sürecinden yararlanacağına da değinen Karahancı, “İlk yerleştirmede yerleşen öğrencilerin ek yerleştirmede hakkı yoktur. Ancak 2018 ilk yerleştirmede tercih yapıp yerleşemeyen adaylar ya da puanı olup hiç tercih yapmamış adaylar ek yerleştirmeden faydalanabilir” dedi.

“TERCİH ÜCRETİNİ YATIRMAYI UNUTMASINLAR”

Sadece tercih yapmanın da yeterli olmadığını dile getiren Karahancı, “Ek tercih yapacak öğrencinin yatırması gereken 15 liralık bir tercih ücreti var. Bununla ilgili bilgiyi ÖSYM veriyor zaten. Öğrenci tercihini sisteme girdikten sonra tercih süreci içerisinde bankaya 15 liralık bir ücret yatırıyor. Bunu yatırmayan öğrencinin tercihleri de geçersiz sayılıyor” şeklinde konuştu.

Ek yerleştirme tarihlerinin de henüz belli olmadığını ifade eden Karahancı, “Şu anki resmi kayıt süreci bittikten sonra, ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuza göre belli olacak. Bu kılavuzda hem boş kontenjanları ve puanları, hem de tercih sürecini ve tarihlerini öğrencilere aktarılacak” dedi.

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