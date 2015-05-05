Einstein'ın vasiyetine rağmen dilimlenen beyni sergileniyor

Ünlü bilim adamı Einstein'ın ölümünün ardından izinsiz olarak dilimlenen beyninin 46 dilimi sergilendiği Mutter Müzesi'nde büyük ilgi görüyor.

Görecelilik kuramını geliştiren ve dünya tarihinin en zeki insanları arasında sayılan Albert Einstein, 1955'te ölmeden önce, 'Kimse kemiklerine tapmasın diye' cesedinin yakılmasını istemişti. Bilim adamının isteği yerine getirilmiş ve külleri ABD'nin kuzeydoğusundaki Delaware Nehri'ne savrulmuştu.

Radikal'de yayımlanan habere göre, Einstein'ın yakılan bedeninde beyni ve gözlerinin olmadığı sonradan anlaşıldı. Einstein'ın naaşının bulunduğu Princeton Üniversitesi Hastanesi'ne izin almadan giren patolog Thomas Harvey, Einstein'ın beyninin bir parçasını alıp dilimledi. Bu dilimler şimdi Philedelphia'daki Mutter Müzesi'nde sergileniyor.

2011'de müzeye getirilen örnekler beynin 46 diliminden oluşuyor. Einstein'ın beyninin gri maddesi, müzenin en çok ziyaretçi çeken parçasını oluşturuyor.