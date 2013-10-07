Einstein'in zekâsının sırrı bulundu

Nobel ödüllü Alman fizikçi Albert Einstein'in beyninin sağ ve sol lobları arasındaki bağlantının alışılmadık biçimde güçlü olduğu belirlendi.

Doğu Çin Üniversitesi Fizik Fakültesi’nden Weiwei Men, geliştirdiği yeni teknikle, Albert Einstein’in beyninin her iki lobu arasındaki bilgi iletişimini sağlayan sinir ağlarından oluşan yapıyı daha detaylı inceleyebildi.

Einstein’in beynine ilişkin bulgular, Alman fizikçininin hayatının en verimli yılı 1905’te, 26 yaş ve daha üstünde erkeklerinkiyle karşılaştırıldı. Sonuçta, ‘genel görelilik’le kainatın oluşum ve işleyişi konusunda en önemli teorilerden birine imza atan Nobel ödüllü Alman fizikçinin beyninin sağ ve sol lobları arasındaki bağlantının alışılmadık biçimde güçlü olduğu belirlendi.

26 yaşında yazdığı dört makaleyle modern fizik anlayışında devrim yaratan Einstein’ın beyin loblarında bazı bölümler arasındaki bağlantıların daha uzun olduğu görüldü. Araştırmanın sonuçları, “Brain” dergisinde yayımlandı.