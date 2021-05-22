Einstein’in el yazısıyla yazdığı E=mc²'li mektup, rekor fiyata satıldı

c sahibi Alman teorik fizikçi Albert Einstein tarafından yazılan ve tarihin en ünlü denklemi 'E=mc²' formülünü içeren mektup, açık artırmayla 10 milyon TL'ye alıcı buldu.

RR Müzayede Evi, Albert Einstein tarafından 1946 yılında kaleme alınan ve Polonyalı asıllı ABD'li fizikçi Ludwik Silberstein'a gönderilen mektubu açık artırmaya çıkardı. Fizikte kütle-enerji eşdeğerliğinin temel formülü olarak bilinen ‘E=mc²'nin yer aldığı mektuba 400 bin dolar (3.3 milyon TL) değer biçiliyordu. Einstein’ın diğer mektuplarıyla birlikte satışa çıkan söz konusu mektup için tahminlerin üzerinde bir rakama çıkıldı. Kıyasıya geçen bir müzayede sonucu mektup 1.2 milyon dolara (10 milyon TL) alıcı buldu. TIKLAYIN - Einstein’in el yazısıyla yazdığı E=mc²'li mektup, rekor fiyata satışa çıkıyor

Albert Einstein kimdir?

Albert Einstein, genel ve özel görelilik teorilerini ilk olarak geliştiren Alman fizikçi, bilim insanı olarak biliniyor. Fotoelektrik etki çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü kazandı. 1879 yılında doğan Einstein, 1931 yılına değin Almanya'da yaşadı. Nazi Partisinin kendisini hedef göstermesinden sonra, Almanya'yı terk ederek, Alman vatandaşlığından kendi isteği doğrultusunda çıktı. İki evlilik yapan Albert Einstein, ilk eşinden 3 çocuk sahibi oldu. Hayatını düşünmeye, sorgulamaya ve bilime adayan Einstein 76 yaşındayken New Jersey Amerika'da hayatını kaybetti. Albert Einstein, dünyanın önemli düşünürleri arasında yer alıyor.