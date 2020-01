Einstein "Fen bilimleri okumak istiyorum" diyen küçük kıza ne cevap verdi?

Bilim tarihinin en büyük fizikçilerden biri olarak kabul edilen Albert Einstein, "Fen bilimleri okumak istiyorum" diyen bir kız çocuğunun mektubunu ilginç bir şekilde yanıtlamış. 'Sevgili Profesör Einstein: Çocuklardan Albert Einstein'a mektuplar' kitabına göre, ünlü bilim adamı "Kız olmana hiç aldırmam, ama önemli olan senin kendinin de bunu umursamaman. Bunun için bir sebep yok çünkü" diye cevaplamış.

Ocak'ta yer alan habere göre, kızın adı Tyfany. Güney Afrikalı. Einstein bu küçük kızla, biraz da kendi torununu hatırlattığı için, mektup arkadaşlığı yapmış. Hem de artık bütün dünyada isminin bilindiği, kariyerinin zirvesinde olduğu bir dönemde yapmış bunu..

Tyfanny’nin mektubu 19 Eylül 1946 tarihli.

Okuyalım:

“Önceki mektubunda kız olduğumu söylemeyi unuttum. Yani ben bir kızım. Bundan hayli pişmanım, ama ne çare şimdilerde bu gerçeği az buçuk kabul etmiş durumdayım. Neyse; elbiselerden, danslardan ve genellikle kızların çok sevdiği öteki şeylerden nefret ediyorum. Daha çok atları ve ata binmeyi tercih ediyorum. Çok önceleri, bilimle uğraşmayı istememden önce, jokey olmayı ve yarışlarda at sürmeyi arzuluyordum. Fakat bu uzun zaman önceydi. Umarım kızım diye benimle ilgili olumlu görüşlerinizi değiştirmezsiniz.”

Aynı yılın Eylül veya Ekim aylarında Tyfany Einstein’den şu kısa cevabı taşıyan bir mektup aldı:

“Kız olmana hiç aldırmam, ama önemli olan senin kendinin de bunu umursamaman. Bunun için bir sebep yok çünkü.”

Kaynak kitap: ‘Dear Professor Einstein: Albert Einstein’s Letters to and from Children ‘