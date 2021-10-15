Ehliyetine el konulan Defne Samyeli'nin avukatından açıklama

Eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Şişli’de direksiyon başında alkollü yakalanınca ehliyetini kaptırdı. Samyeli'nin avukatı, "Trafik kontrol ekiplerince müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin yapılan tespit hatalıdır. " dedi.

Bir süredir Sorriso Kuruceşme’de program yapan şarkıcı, mekan çıkışı alkollü araç kullandığı iddia edildi.

Trafik kontrolünde alkolmetreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

Samyeli'nin avukatı açıklama yaptı

Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem şu açıklamaları yaptı:

"Trafik kontrol ekiplerince müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin yapılan tespit hatalıdır. Zaten hatalı yapıldığını düşündüğümüz bu ölçüme yapılan itiraz üzerine Hastanede yapılan kan tahlilinde müvekkilimin hususi otomobil sınıfı araçlar için belirlenen yasal sınır düzeyinde alkollü olmadığı ortaya konulmuştur.

Bu nedenle trafik kontrolü ekiplerince yapılan tespit tarafımızca dava konusu yapılmıştır. Yargılama sonucunda haklılığımızın ortaya konulacağını düşünüyoruz. Şu aşamada yargılamanın sonucunun beklenmesi en sağlıklı durum olduğundan müvekkil hakkında yapılan haberlere itibar edilmemelidir."