Ehliyet için kursa gitme şartı kalkıyor

Su ve çamur sıçratacak biçimde araç süren sürücülere 60 YTL ceza kesilecek. Ehliyet için kursa gitme şartı da kaldırılıyor



Hükümet, geçen dönem çok tartışılan ancak üzerinde sadece kısmı rötuşlar yapmakla yetinilen Karayolları Trafik Kanunu’nunu değiştirme çalışmalarında son aşamaya geldi. Hazırlanan kanun tasarısı bakanlıkların ve ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşüne açıldı. Görüşe açılan tasarı taslağında yer alan ilginç düzenlemelerden bazıları şöyle:



* Djital harita: AB’ye uyum çerçevesinde, alt yapısı olan yerlerde taksiler için, dijital harita üzerinde aracın bulunduğu yeri ve gideceği yönü gösteren cihazın bulundurulması zorunluluğu getirildi. Bunu yerine getirmemenin cezası da 500 YTL olacak.



* Kurs kalkıyor: Bir çok AB ülkesinde olduğu gibi, sürücü belgesi almak için sürücü kurslarına katılma zorunluluğu Türkiye’de de kaldırılıyor. Yürürlükteki yasanın 41. maddesinde sürücü belgesi alma şartları arasında yer alan ’Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları’hükmüne yeni tasarıda yer verilmedi.



* Çamur sıçratmak: Tasarı ile “saygısız” araç kullanma nedeniyle idari para cezası uygulanacak suçlar arasına “Araçların bir başkasının üzerine su veya çamur sıçratacak şekilde kullanılması” da alındı. Bu hükme aykırı hareket edenler 60 YTL ceza ödeyecek.



* Acemiye alkol yasak: Mevcut yasada belli seviyelerde alkollü olarak araç kullanmaya ilişkin idari para cezaları ve suçun tekrarına bağlı olarak ehliyetin geri alınması hükmü yer alırken, tasarı ile acemi sürücülere ilk 2 yıl için tümüyle alkol yasağı getirildi.



* Hız limitleri: Tasarıda şehirlerarası karayolları ve otoyollardaki hız sınırları mevcuttaki gibi 90 Km ve 120 olarak aynen korunurken, bölünmüş yollarda hız sınırı ise 110 Km olarak belirlendi.



* Vakıflar plaka basacak: Mevcut yasa uyarınca plakaların asım ve dağıtımını, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı odalar yapıyor. Tasarı ile TŞOF’un bu yetkisine son verilerek “Tescil plakaları yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uyulmak kaydıyla, valiliklerce yetkilendirilen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerince (şirket, dernek, vakıflar...)bastırılır’hükmü getirildi.



* Uyanıklara hapis: Geçiş üstünlüğüne sahip olmadıkları halde, bu kolaylıktan yararlanmak amacıyla hileli davranışlarda bulunanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.



* Kaçana da hapis: Kazanın oluşuna ilişkin gerekli tespitler yapılmadan aracı ile birlikte olay yerinden ayrılan sürücüler hakkında 3 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. Yürürlükteki yasada bu suç için sadece para cezası hükmü yer alıyor.



* Zabıta ceza kesecek: Tasarı ile belediyelere ”yerleştirdikleri teknik cihazlarla tespit ettikleri, duran trafikle ilgili ihlaller“ için ceza yazma yetkisi getiriliyor.