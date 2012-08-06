Egzos gazı kalbi etkiliyor

Leeds Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre trafikte yoğun olarak solunan, egzos gazının kalp ritmini bozabildiği ortaya çıktı. Egzostaki karbonmonoksit gazı kandaki oksijen oranını azaltıyor ve sonu ölüme gidebilen aritmiye yol açıyor.

Uzmanlar solunan havanın akciğerler üzerinden kan dolaşımına karıştığını, havadaki zehirli partiküllerin kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırarak kalp hastalığı riskinin yanı sıra akciğer kanseri ie astımı da tetiklediğini belirtti. Bunların yanı sıra solunum enfeksiyonlarını da artırdığına dikkat çekiliyor.

Dünyada birçok kentte atmosferdeki kirliliğin sağlık için tehlikeli seviyelerde olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon kişi hava kirliğinin yol açtığı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybediyor.