Egzersiz sonrası esnemek daha faydalı

Sağlıklı spor yapmak için egzersiz öncesi değil de sonra esnemeniz, kaslarınız için çok daha faydalı olur.



Eğer daha önce egzersize başlamadan önce esneme bölümünü hiç atlamadıysanız, kurallarınızı esnetmeye ne dersiniz? Egzersiz öncesi yapılan esneme hareketlerinin; iddia edildiği gibi 'yaralanma riskini azalttığına dair' bir kanıt olmadığını bilmek belki fikrinizi değiştirir. Esneme hareketleri; esnekliğinizi artırır ve bedeninizi genç tutar ama kaslarınız soğukken değil sıcakken iyi gelir. Bu yüzden 'streching' de denen bu çalışmayı, egzersiz sonrasında yapmak çok daha yararlı olur.



Fazla uzatmayın



Peki sağlıklı spor için nasıl bir ön hazırlık yapmak gerekir?



* İşe sizi fazla zorlamayacak hareketlerle başlayın. 10 kilo ağırlık kaldıracaksanız, önce 1.5 kiloluk olanları kullanın.



* Kaslarınızı korumak için başlangıçta orta zorlukta gerinme hareketleri yapın. Yani hareketleri uygularken acı çekmemeye dikkat edin. Gerildiğinizi hissedin ama acı çekmeyin!



* Esneme bölümünü çok uzun tutmayın. Her bir hareket için 30 saniye yeterli olacaktır. Fazlasının hiçbir yararı yoktur!



* Eğer gerinme hareketlerini doğru yaptığınızdan emin değilseniz; nasıl yapılması gerektiğini öğretecek bir spor hocasına danışın. Ya da yoga, tai-chi veya pilates gibi gerinme ve esnemeye odaklı derslere katılın.

