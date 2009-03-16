T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Egzersiz sonrası esnemek daha faydalı

Sağlıklı spor yapmak için egzersiz öncesi değil de sonra esnemeniz, kaslarınız için çok daha faydalı olur.

16 Mart 2009 02:00

Sağlıklı spor yapmak için egzersiz öncesi değil de sonra esnemeniz, kaslarınız için çok daha faydalı olur.

Eğer daha önce egzersize başlamadan önce esneme bölümünü hiç atlamadıysanız, kurallarınızı esnetmeye ne dersiniz? Egzersiz öncesi yapılan esneme hareketlerinin; iddia edildiği gibi 'yaralanma riskini azalttığına dair' bir kanıt olmadığını bilmek belki fikrinizi değiştirir. Esneme hareketleri; esnekliğinizi artırır ve bedeninizi genç tutar ama kaslarınız soğukken değil sıcakken iyi gelir. Bu yüzden 'streching' de denen bu çalışmayı, egzersiz sonrasında yapmak çok daha yararlı olur.

Fazla uzatmayın

Peki sağlıklı spor için nasıl bir ön hazırlık yapmak gerekir?

* İşe sizi fazla zorlamayacak hareketlerle başlayın. 10 kilo ağırlık kaldıracaksanız, önce 1.5 kiloluk olanları kullanın.

* Kaslarınızı korumak için başlangıçta orta zorlukta gerinme hareketleri yapın. Yani hareketleri uygularken acı çekmemeye dikkat edin. Gerildiğinizi hissedin ama acı çekmeyin!

* Esneme bölümünü çok uzun tutmayın. Her bir hareket için 30 saniye yeterli olacaktır. Fazlasının hiçbir yararı yoktur!

* Eğer gerinme hareketlerini doğru yaptığınızdan emin değilseniz; nasıl yapılması gerektiğini öğretecek bir spor hocasına danışın. Ya da yoga, tai-chi veya pilates gibi gerinme ve esnemeye odaklı derslere katılın.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24