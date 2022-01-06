Eğittiği devenin saldırısı sonucu öldü

Muğla’nın Milas ilçesinde güreş devesi eğitimcisi Zafer Maral’ın ahırda deve saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Köyü'nde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Zafer Maral kendisini akşam yemeğine çağıran yakınları tarafından ahırda hareketsiz bulundu.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri kanlar içerisindeki Maral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sözcü gazetesinden Yaşar Anter’in haberine göre, Milas'taki deve güreşlerinde güreştirdiği develer ve develere verdiği eğitimlerle tanınan Maral’ın deve saldırısına uğrayarak öldüğü açıklandı.