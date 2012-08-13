Eğitimi bitiren pilot Lisa'yı fırtına yuttu

Sinemadan turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketleri olan Lisa Şener’in kullandığı uçak Marmara Ereğlisi açıklarında denize düştü. Şener ve eğitmen pilot Hikmet Aral'ın cesetleri Marmara’nın sularında bulundu.

Milliyet gazetesinde Musa Kesler imzalı habere göre, Lisa Şener (39) başarılı bir iş kadınıydı. Sinema sektöründen turizm sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren Şener, kendi anlatımıyla hem iş hayatının stresinden kurtulmak hem de işi gereği Türkiye’nin dört bir yanına yaptığı seyahatlerde zaman kazanmak için uçak kullanmaya merak sardı. Haftaiçi işlerini bitirdikten sonra uçuş okulunda eğitim aldı. Ardından da “Paraşütlü Uçak” olarak bilinen Cirrus marka tek motorlu bir uçak satın aldı. Derslerine de kendi uçağıyla devam etti. İlk şehirlerarası uçuşunu ise Zonguldak’a yapmayı planlıyordu. Eğitimini geçen hafta tamamladı ve lisans almaya hak kazandı. Lisans işlemleri tamamlanmadığıı için yanında bir deneyimli pilot ile uçabiliyordu. Eğer lisansını almış olsaydı tek başına uçacaktı.

Ablasını ziyarete gidiyordu

Bir çocuk annesi Lisa Şener, Ayvalık’taki ablasını ziyaret etmek için dün 14.00’da Hazerfen Havaalanı’ndan havalandı. Beraberinde eğitmen pilot Hikmet Aral (65) da vardı. Ancak uçak 20 dakika sonra radardan kayboldu, kule irtibatı kesildi. Uçağın Marmara Ereğlisi açıklarında denize düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine aramalar başlatıldı. Uçağın kuyruk kısmı ve pilotlara ait bazı özel eşyalar bulundu.

Cesetler bulundu

Ardından kötü haber geldi. Yapılan arama kurma çalışmalarında güvenlik ekipleri Lisa Şenel ve Hikmet Aral’ın cesetlerine ulaştı. Denizden çıkartılan cesetler, sahil güvenliğe ait botla limana getirildi. Cenazelerin getirilişi sırasında özellikle havacılık tutkunu sinemalar zinciri sahibi Lisa Şenel’in yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Yıldırım bulutları

Meteorojinin verilerine göre; dün CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve yıldırımlara neden olan elektrikli bulutlar, Atatürk Havalimanı’nda hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Havalimanına inmesi planlanan bazı uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirildi.

Paraşütlü uçak

Cirrus, Amerika’da yeni jenerasyon uçaklar içerisinde yıllık satış ortalaması en yüksek uçak olarak biliniyor. 3 model üretilen uçağın bu sınıftaki diğer uçaklardan en belirgin farkı güvenlik açısından da büyük önem taşıyan uçağı taşıyabilen paraşütün bulunuyor. Gövdesinin kompozit uzay teknolojisiyle üretiliyor olması ve uçuşta çevresindeki uçakları kontrol edebilmesini sağlayan “Traffic awereness sisteminin” bulunması yine kendi sınıfındaki uçaklara göre üstün yanlarından biri olarak gösteriliyor.

6 bin saat uçmuştu

Öğretmen pilot Hikmet Aral, Kara Kuvvetleri’nden yarbay rütbesiyle emekli olduktan sonra havacılığa merak sardı. Pilot olmamasına rağmen, Hezarfen’de Top Service şirketinden önce Özel Pilot Lisansı, daha sonra eğitimini tamamlayarak CPL olarak adlandırılan Ticari Pilot Lisansı ve arkasından öğretmenlik yetkisi aldı. 15 yıldır öğretmen pilotluk yapan Aral’ın toplam 6 bin saat uçuş tecrübesi bulunuyordu.

‘İlk uçuş muhteşemdi’

Lisa Şener ilk yanlız eğitim uçuşunun ardından yaşadıklarını bir ropörtajda şöyle anlatmıştı:

“İlk etapta biraz çekiniyordum. Erkekler ‘Bir kadın bunu yapabilir mi?’ diye düşünüyordu. Ben yaptım ve yapılabilir. Keşke daha erken başlasaydım. Uçak almadan önce uçak tipini de çok araştırdım. Cirrus çok güvenilir bir uçak. Çünkü paraşütü var. İlk uçuşumu ifade edebilecek sözler bulamıyorum. Muhteşem bir şey, keşke herkes yaşayabilse... ”

Cep sinemasıyla başladı

1992 yılında Ataköy Galleria’da cep sineması işletmesiyle işe başlayan, Prestige Group Sinemaları’nın Kurucusu ve İşletme Sahibi Lisa Şener, Türkiye çapında 90 civarında sinema salonuna sahip. Serdar Şener ile birlikte sahibi olduğu Şener Turizm ile bowling salonu, bar, restaurant ve similatör araçları işletmeciliği de yapan Şener, Bahçeşehir’de Prestige Mall’u inşa ettirmişti. Şener, büyük kentlerden çok Anadolu’da yatırımlara önem verdiklerini söylüyordu.