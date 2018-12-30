Eğitime sushi'li destek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ilk ve ortaokul bünyesinde eğitim gören çocuklara destek için gece düzenleyen aileler, sushi menülerini ve 4 yıl Ayvalık’ta yaşayan ressam Orhan Peker'in resimlerinin reprodüksiyonlarını müzayede ile sattı. Elde edilen gelir, okula yapılacak sanat atölyesinin donanımı için kullanılacak.



Ayvalık ilçesi Necmi Komili İlk ve Orta Okulu'na katkıda bulunmak isteyen Okul Aile Birliği yönetimindeki öğrenci velileri, bir kafede gece düzenledi. Yaşadığı ortamlardaki yerelliği şiirsel bir biçimde resme aktaran ve 1974- 1978 yılları arasında Ayvalık’ta yaşayıp, resimlerine Ayvalık’ı da taşıyan ressam Orhan Peker'in resimlerinin reprodüksiyonları ile hazırlanan sushi menüleri gecede satışa sunuldu.



Okulun ihtiyaçlarını gidermek için dayanışma gecesi düzenlediklerini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Öznur Kahraman, "Bu yılın son haftasında bir gece organize ettik. Okul Aile birliği olarak okulun ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız bir dosya var. Bu ihtiyaçlardan biri de çocukların sanatsal faaliyetlerini sürdürmeleri için bir sanat alanı. Bu geceden elde edeceğimiz gelirle o atölyeyi çeşitli sanatsal malzemelerle donatacağız" dedi.

Ayvalık’ta yaşayan ve çocuğunun da eğitim gördüğü okula destek için etkinliği organize eden Damien Dessane ise "Sushi nereden aklıma geldi? Çünkü yılbaşı, kutlamalar. Her gün yenen bir şey olmasın. Farklı ve daha eğlenceli birşey. Sushi sağlıklı hem de değişik. Kızım da birinci sınıfta okuyor. Okulun ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları okul aile birliği olarak karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

(DHA)