-EĞİTİME KAR ENGELİ ERZURUM (A.A) - 12.04.2011 - Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma kapsamında olan okullar ile köy okullarında Palandöken ilçesindeki 2 gün, Yakutiye'de de 1 gün eğitime ara verildi. Palandöken İlçe Kaymakamlığı Bilgi İşlem Merkezi'nden yapılan açıklamada, Palandöken İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince ilçede belirlenen bazı bölgelerde eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Palandöken İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince ilçemizdeki yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, Palandöken ilçesi köyleri ve merkez dışı mahallelerinden, ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara taşınan öğrencilerin 13-14 Nisan 2011 tarihlerinde (Çarşamba ve Perşembe) 2 gün süreyle izinli sayılmasına, Palandöken ilçesi köyleri ve merkez dışı mahallelerindeki (Sığırlı, Hancığaz, Güllü, Uzun Ahmet, Toparlak, Toparlak Nebi, Nene Hatun, Çeperli, Börekli, Konaklı, Teke Deresi, Yağmurcuk, Yağmurcuk-Karakaya Mahalleleri ile Güzelyurt ve Dere Boğazı Köyü) ilköğretim okullarının ise 13-14 Nisan 2011 tarihlerinde (Çarşamba ve Perşembe Günleri) 2 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir.'' -YAKUTİYE- Yakutiye İlçe Kaymakamı Yüksel Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede taşıma kapsamında olan okullar ile köy okullarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 13 Nisan Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiğini söyledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince eğitime bir gün ara verileceğini ifade eden Çelik, ''Taşıma kapsamında olan okullar ve köy okulları yarın tatil edildi'' dedi. -AZİZİYE- Aziziye İlçe Kaymakamı Turgay Ünsal da ilgili yetkililerle görüşme yaptıklarını ifade ederek, hava muhalefetinin derecesine göre okulların ilçede tatil edilip edilmeyeceği yönünde karar alacaklarını söyledi. Valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü anımsatan Ünsal, kar yağışı ve tipinin devam etmesi halinde eğitime ara vermeyi düşündüklerini, henüz herhangi bir tatil kararının alınmadığını kaydetti.