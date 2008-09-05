Eğitime erişimde yeni bir adım

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitim çağında olduğu halde okula gitmeyen öğrencilerin "haritasını" çıkaracak. MEB İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, yaptığı açıklamada, "eğitime koşulsuz erişim" sağlamak amacıyla bu yıldan itibaren okullardan stratejik plan yapmalarını isteyeceklerini belirtti.



İlköğretimdeki okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmanın görevleri olduğunu söyleyen Er, bu çerçevede 2003 yılında Haydi Kızlar Okula Kampanyası başlatıldığını, bu kampanyadan elde edilen veriler doğrultusunda da zorunlu eğitim çağında olup da okula gitmeyen çocuklara örgün öğretime devam edebilme şansı tanıyan "Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar Eğitim Programı" hazırlandığını anlattı. Programın bu yıldan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyleyen Er, zorunlu eğitim çağındaki çocukların yaş gruplarına göre hızlandırılmış eğitime alınacaklarını, bu eğitimin ardından yaşlarına uygun sınıflara yerleştirileceklerini ve böylece akranlarıyla birlikte örgün öğretime devam etme fırsatını yakalayacaklarını ifade etti.



Okula kazandırma planları olacak



Okula gitmeme nedenlerinin Türkiye'de yörelere göre değişebildiğini belirten Er, şunları kaydetti:



"Her okulun hizmet ettiği çevrenin, içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar farklı, çocukların okula gelmeme gerekçeleri farklı. Çocukların okula gelmeme nedenleri bölgeden bölgeye değişebiliyor. Mesela kimisinin yaşı geçkin olabilir,kimisi töreler nedeniyle gelemiyor,kimisinin ailenin o çocuğun emeğine olan gereksinimi var sosyo-ekonomik nedenlerle gelemiyor, kimisi özürlü o yüzden gelemiyor. Mesela özürlü bir çocuk okula neden gelemiyor, özürlülere yönelik eğitim desteklerinden haberleri olmadığından mı gelemiyor? Okulun, bu konuda yapılan çalışmaları, sunulan imkanları anlatması, bilgilendirmesi lazım ki o

çocuk okula kazandırılsın.



Bizim merkezden yaptığımız çalışmada çok genel sonuçlar çıkar. Mesela çocukların okula gitmeme nedenleri genel olarak sıralanabilir. Ama okul, bulunduğu o çevrenin özelliğini bildiği için o çocuğun okula neden gelmediğini de bilir. Bunu merkezden belirlemek zordur. Okulların bu durumu göz önünde bulundurarak, eğitime erişim konusunda birer stratejik plan hazırlamalarını, o yöredeki çocukların neden okula gitmediğini belirlemelerini ve buna göre önlem almalarını isteyeceğiz. Her okulun o bölgedeki okula gitmeyen çocukları okula

kazandırma planları olacak."



Er, bu stratejik planların, okul müdürlerinin organizasyonunda okuldaki öğretmenlerin ve okul aile birliklerinin ve çevredeki ilgililerin katılımıyla belirleneceğini söyledi.



İbrahim Er, okulların performansını değerlendirirken temel ölçütlerden birinin de bu konuda sağladıkları başarı olacağını ifade etti.



'Haydi Kızlar Okula' kampanyası



2007-2008 eğitim-öğretim yılı verilerine göre, ilköğretimde okullaşma oranı yüzde 97.3 düzeyinde. Türkiye'de ilköğretimde 10 milyon 870 bin 570 öğrenci öğrenim görüyor.



İlk aşamada 10 ilde başlatılan Haydi Kızlar Okula Kampanyasında 2003 yılında 40 bin kız çocuğun okula gitmesi sağlandı. Kampanya 2004 yılında 33 ilde, 2005 yılında 53 ilde, 2006 ve 2007 yıllarında da Türkiye genelinde uygulandı. 2004'de 73 bin 200, 2005'te 62 bin 251,2006'da 47 bin 349, 2007'de de 16 bin 312 kız çocuk okula kazandırıldı. Böylece kampanyanın başladığı 2003 yılından bugüne toplam 239 bin 112 kız çocuğun okula gitmesi sağlandı.

