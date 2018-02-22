Eğitimciler, Türkiye'de ilk defa iş dünyasına açılacak

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi, öğretmen adaylarının yaşadığı istihdam sıkıntılarından yola çıkarak onlar için alternatif olabilecek yeni bir iş modeli kurguladı. Türkiye\'de ilk defa global bir otel markası ile bu çerçevede imzalanan anlaşma sayesinde pedagojik eğitim almış öğrenciler, markanın Bodrum\'da bulunan tatil köyünde hem eğitim sektörü dışında farklı bir sektörü yakından tanıma imkanı bulacak hem de uzmanlık alanları olan çocuklarla vakit geçirecekler.

Öğretmen yetiştirmenin yanı sıra iş dünyasına da açılmayı hedefleyen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) yeni bir anlaşmaya imza attı. Tatil köyü olarak Türkiye’de 25 yıldır faaliyet gösteren global marka ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, mülakatı başarıyla geçen pedagojik eğitim almış öğrenciler, yaz aylarından çocuk ve gençlik kulübünde çalışacaklar. Bu anlaşma ile öğrencilere yaz boyu istihdam olanağı sunulacağının altını çizen İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, \"Eğitim Fakültesi olarak biz, öğretmen yetiştirmede kendimize özgü uygulama odaklı bir model kurguladık. Bu model kapsamında iş dünyasıyla da sinerji kurmaya yönelik çalışma yapıyoruz. Yaz döneminde maalesef okullarımızın çoğu kapalı. Tatil köyü ile imzaladığımız protokol kapsamında öğrencilerimiz yaz boyunca istihdam imkanına sahip olacaklar\" dedi.

\"İŞ DÜNYASINI TANIMALARINI İSTİYORUZ\"

Protokol kapsamında öğretmen adaylarının iş dünyasıyla tanışacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, \"Öğrencilerimiz belli dönemlerde okullarda küçük çaplı çalışmalar yapsalar da biz istiyoruz ki iş dünyasıyla da haşır neşir olsunlar. Neler yapılıyor, uygulamalar nasıl, insan kaynakları nasıl yönetiliyor, işleyiş nasıl; bu süreçle ilgili bir farkındalıkları olsun. Bu nedenle biz bu modele \'iş dünyası ile sinerji ağı\' adını verdik\" diye konuştu. Öğretmen istihdamının kısıtlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hacıfazlıoğlu, \"Onlara alternatif bir yol olduğunu göstermek istiyoruz. Sadece turizm değil, sektörle işbirliği anlamında farklı çalışmalarla onlara kariyer yollarında alternatif yolları açmaya çalışacağız. Farkındalığın onların öğretmenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"ÖĞRETMEN ÇOCUĞUN OLDUĞU HER ALANDA ÇALIŞABİLİR\"

Bir öğretmenin çocuğun olduğu her alanda çalışabileceğini söyleyen İKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Toran, \"Öğrencilerimizi uluslararası çocuk hakları sözleşmesine uygun olarak yetiştirerek öğretmen yapmak istiyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin çocukla ilgili her alanda çalışabileceğini söylüyoruz. Öğretmen, birçok disiplini bir araya alarak pedagojik sürecini tamamlıyor. Onlar, atama bekleme yerine farklı disiplinlerle çocuklara pedagojik araçlar üretebilirler. Biz de bu noktada kendilerine fırsatlar sunuyoruz. Bu projeyle öğrencilerimize, yeni bir istihdam alanı yaratmaya çalıştık\" şeklinde konuştu.

\"BEŞ SENEDİR EĞİTİMLİ PERSONEL BULAMADIK\"

Protokol imzalanan global markanın İnsan Kaynakları Müdürü Koray Adıgüzel ise çocuk ve gençlik kulübünde çalışacak pedagojik eğitim almış personel bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Beş senedir bu yönde arayışlarının sürdüğünü ifade eden Adıgüzel, projenin ortaya çıkış aşamasını şöyle anlattı:

\"İşletmemizde çocuk ve gençlik kulübü bölümlerimiz için her sene personel arayışına giriyoruz. Maalesef sektörde bu departmanlar için pedagojik eğitim almış personel bulmak çok zor. Aslına bakarsanız beş senedir böyle bir arayışımız bulunuyor. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç doğdu. Otelcilik sektöründe turizm ve otelcilik okullarıyla biz temasta bulunuruz ve oradan personel alırız. Ancak bu açığı da gidermek için bu sene biz İstanbul Kültür Üniversitesi ile temasa geçtik. Güzel bir işbirliğinin başlangıcı olarak bu protokole imza attık. Bizim aradığımız kişinin istekli olması, şirketi araştırmış ve ne yapacağını biliyor olması. Kendi kariyerlerini nasıl yönlendireceklerini görüşmelerde bize ifade etmelerini bekliyoruz.\"

ÜÇ AYRI BÖLÜMDEN ÖĞRENCİ ALINACAK

Çocuk ve gençlik kulübünde çalışmak için mülakata giren öğrencilerden İKÜ Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Şevval Ağıllı (21), işi kariyeri için bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Neslihan Baytekin (19) ise \"İşi tercih etme nedenim ilerleyen yıllarda bana okuduğum bölümle ilgili yardımcı olacağına inanıyor olmam. Çünkü pedagog olmak istiyorum.Çocukları gözlemleyebilmek ve tanımak açısından bu işin önemli olabileceğini düşünüyorum\" dedi.

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