Eğitimciler okul terk etme oranını değerlendirdi: Ekonomik krizle eğitim sistemi öğrenciyi zorluyor

Avrupa Birliği’ne bağlı araştırma şirketi Eurostat’ın yaptığı araştırmada Türkiye okulu terk etmede Avrupa birincisi oldu. Araştırmaya göre 18 ile 24 yaş aralığındaki her 10 kişiden yaklaşık 4’ü ortaöğretimini tamamlamadan okulu terk ediyor. Öğrencilerin okulu bırakmasındaki faktörleri değerlendiren uzmanlar, özel olarak değişse de genelde uygulanan eğitim sisteminin öğrencileri bırakmaya zorladığını ve ekonomik krizin de büyük etkisi olduğunu söyledi.

Birgün'den Sultan Soysal'ın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Okçabol hem 4+4+4 sisteminin hem ekonomik krizin hem de öğretmenlerin buna sebep olduğunu söyledi. Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut ise eğitim sisteminin gençleri kaçırdığını ifade etti.

"Birkaç nedeni var"

Okçabol “Bunun birkaç nedeni var ama temel neden ekonomiktir bunu ilk önce vurgulamak lazım. Eğitsel olarak temel neden ise 2012’den itibaren başlayan bu 4+4+4 sistemi. Bu yasayla İmam Hatip Ortaokulu kuruldu. Sınavsız alan okullar kapatıldı. Geçen yıla kadar TEOG uygulanıyordu. TEOG sisteminde Anadolu lisesini kazanamayan büyük çoğunluk ya imam hatip ya da meslek lisesine yönlendirildi. Şimdi imam hatibe gitmek istemiyorsa, açık öğretim okumak istemiyorsa, çocukların tek yapacağı iş sistemi terk etmek” dedi



İkinci olarak eğitim sistemimizin yapısal bozukluğu dışında içerik bozukluğu olduğunu da belirten Okçabol şöyle devam etti: “Sisteme giren çocuğa ana okuldan itibaren dini eğitimi dayatıyoruz, ezberciliği dayatıyoruz, yarışmayı dayatıyoruz. Ayrıca anladığım kadarıyla öğretmenlerimiz öğrencileri dışlıyor. Öğrenci zaten okula zor gidiyor okulda gördüğü tavırdan dolayı istediğini bulamayınca terk etmek zorunda kalıyor.”

AKP çocukları sevmiyor

Sözlerine iktidarın okuyan kız çocuklarına karşı katı ve anlayışsız tutumuna bağlayarak devam eden Okçabol “Başka boyutu ise AKP iktidarıdır. Hepimiz biliyoruz ki AKP iktidarı çocukları ve kızları sevmeyen bir iktidar bunun farkına varmamız lazım. Dolayısıyla sistemin yani AKP’nin ana fikri kızların okumamasıdır. Özet olarak AKP’nin kızlara karşı tutumu çocukların özgürleşmesini istememesi, dini bilgileri zorla dayatması. Sistemin sınavsız okulları kaldırmasıdır” ifadelerini kullandı.

"Gençlik eğitimden ümidini kesti"

Erkut, şunları kaydetti:

“Bunun temel nedeni orta öğretimde okullaşma oranını artırmak için son dört yılı zorunlu hale getirmemiz oldu. Biz çocukları okula gidiyor gibi gösterip ortalamamızı yükseltip işte bunlar okula gidiyor diyerek kendimizi sevindirdik. Bu çocuklar aslında okula gitmek istemiyorlar. Mesela Kanada’da 15 yaşındaki çocuğun okula gitmesi mecburi değildir artık.12 yıllık zorunlu eğitim Türkiye’ye lüks. Terk etme oranının çoğunluğu çocukları okula zorla göndermekten kaynaklanıyor. Birde ekonomik kriz bastırınca insanlar okumak yerine bir yerde çalışıp iki üç kuruş bile olsa eve para getirmeyi tercih ediyorlar."



Öğrencilerin okulu bırakarak sistemi cezalandırdığını ifadelerine ekleyen Erkut şöyle devam etti:

“Bu gençlik 200 yıl önce kurulan kitle eğitim sistemini reddetmeye başladı, eğitimden ümidini kesti, bir şey olmayacağına karar verdi ve yavaş yavaş okuldan kaçıyor. Bunu lisede de görüyoruz, üniversiteler de de görüyoruz. Bu sene üniversitelerdeki boşluklar 120 bini geçti. Geçen sene 50 bin olan devlet üniversitesi açığı bu sene 90 bine çıktı. Bu sadece ekonomik krizle açıklanamaz. Öğrenciler kendilerine verilen eğitim sistemini reddediyor. Bu kesinlikle bir bilinçlenmedir. Öğrenciler bilinçli karar veriyorlar. Önlerine konulan eğitimin onlara bir şey katmayacağını biliyorlar. Öğrenciler bu eğitim sistemini reddederek sistemi değiştirmeye zorluyorlar. Eğitim sistemi bundan dersini alır mı, değişir mi, değişmez mi zaman içinde göreceğiz."