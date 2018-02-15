Eğitimci Ali Rıza Lüle mesleklere ömür biçti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – DOĞA Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, şu anda var olan mesleklerin yüzde 70’inin, ihtiyaç olmadığı için 15-20 yıl içinde kendiliğinden ortadan kalkacağını belirtti.

Ali Rıza Lüle, kent merkezindeki bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek uyguladıkları eğitim sistemleri ve Türkiye’nin eğitim geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğa Kolejlerinin ayrıcalıklı bir eğitim formatı sunduğunu belirten Lüle, yabancı dil eğitimindeki farklılıklarının göz doldurucu seviyede olduğunu anlattı. Antalya’da yapılan bursluluk sınavına katılımın yoğun olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Lüle, “Antalya Bilim, Konyaaltı, Lara ve Alanya olmak üzere dört kampüs ile Antalyalı çocuklara kaliteli eğitim veriyoruz. Gelecek 5 yıl içinde burs miktarını 125 milyon TL’ye çıkaracağız” dedi.

Doğa Koleji’nin klasik, ezberci öğrenim kalıplarını yıkarak, özgün ve modern eğitim modellerini benimsediğini ifade eden Lüle, eğitim değerleri arasında ulusal değerlere de önem verdiklerini kaydetti.

Eğitimin tıp, hukuk ve mühendislik meslekleri üzerinde sürdürüldüğünü, okulların da bu mesleklere yerleşen öğrencilerini gurur tablosu olarak sergilediğini belirten Ali Rıza Lüle, “Ben şahsen üzülüyorum. Çünkü bu çocuklarımız, gençlerimiz gerçekten yaşamda çok başarılı olup üretim yapacak potansiyelde insanlar. Ama biz onları alıp tıpa yönlendiriyoruz sonra mezun olunca doktorlukta uzmanlıkta başarılı oluyorlar. Sonra ne oluyor? Ya devlette ya da özel muayenehanesinde 500 TL’ye 1000 TL’ye hastaları tedavi etmeye çalışıyor ve sadece faydası kendisine oluyor. O yüzden bizim bu çocukları doğru yönlendirmemiz lazım. Elbette ülkemizin çok iyi hekimlere ihtiyacı var. Ama bu çocuklar bilgi ve teknoloji de üretebilir” dedi.

Lüle, öğrencilerin genelde sorun yaşadığı matematik dersini kodlama yöntemiyle sevdirerek öğrettiklerini belirterek, “Matematikte bu kodlama uygulamasını gerçekleştirdik. Öğrenci matematiği oyunla ve uygulamayla öğrenince onu yaşamı boyunca kullanacak ve unutma şansı yok. Matematiğin dışında ilerleyen süreçte diğer derslerde de kodlamayı kullanacağız” diye konuştu.

Geleceğe yönelik mesleklerin ömürleriyle ilgili bir öngörüde de bulunan Lüle, önümüzdeki yıllarda şu anda var olan mesleklerin çoğunluğunun kendiliğinden ortadan kalkacağını söyledi. Teknolojinin kesinlikle her zaman var olacağını belirten Lüle, şöyle konuştu:

\"Şu anda var olan mesleklerin yüzde 70’i, 15-20 yıl içinde ihtiyaç olmadığı için kendiliğinden ortadan kalkacak. Şu anda insanlar hastaneye gitmeden tedavi olmayı konuşuyor. Ne olacak? Bu doktor sayısının azalması, belki de bir süre sonra ortadan kalkması demektir. Ya da hukuk bir süre sonra çok farklı bir alana dönüşecek.\"

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