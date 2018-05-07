Eğitim Zirvesi Maltepe Üniversitesi'nde yapılacak

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi eğitimdeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek ve gelecek vizyonu oluşturmak üzere, 10 Mayıs Perşembe günü “Eğitimin Geleceği-Geleceğin Eğitimi” başlıklı bir eğitim zirvesi düzenleyecek.

Uluslararası sınavlarda başarısını kanıtlamış Finlandiya, Güney Kore, İngiltere ve Kanada’dan katılacak konuşmacıların önderliğinde eğitim sistemlerinin tartışılacağı etkinlikte Türk akademisyenlerin katılımıyla da Türk Eğitim Sistemi mercek altına alınacak. Ayrıca Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı “4+4+4 Eğitim Sistemi ile Erken Yaş Döneminde İlkokula Başlamış Çocukların Akademik Başarılarının Boylamsal İzlemi” ve “Öğretmenlik Programlarına Girişte Öğrenci Niteliğindeki Değişmeler” başlıklı araştırmalara ilişkin sonuçlar da kamuoyuyla paylaşılacak.

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