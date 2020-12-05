Eğitim yazarı Nuray Çakmakçı: Üniversiteliler dikkat, her an online sınav olabilirsiniz!

Hürriyet’in eğitim yazarı Nuray Çakmakçı, pandemi nedeniyle bazı üniversitelerde sınav tarihlerinin ertelendiğini ancak uzaktan sınav kararı alanlarda işleyişin devam ettiğini belirterek, “Üniversiteliler dikkat! Her an online sınav olabilirsiniz” dedi.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ile ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme’ sürecinde sınav güvenliği ve pandeminin gölgesinde yükseköğretim konusunu konuşan Çakmakçı, sınav kararın üniversitelerde olduğunu ve notların uzaktan anlık sınavlar ile projeler üzerinden verilebileceği bilgisini aktardı.

Çakmakcı’nın aktardığına göre, Prof. Tufan şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uzaktan eğitimin en büyük sıkıntılarından biri uzaktan sınavlar oldu. Sınavlar bir şekilde yapılmak zorunda. Ölçme ve değerlendirme eğitimin bir parçası. ‘Yeni normal’ olarak ifade edilen süreçte ve devamında uygulanacak uzaktan öğretim mümkün olduğunca çerçevesi çizilmiş ve yapılandırılmış bir uzaktan öğretim olmalıdır, sınavlar da öyle. Sınavın yapılma şekli kararı tabii ki üniversitelerde. Sınavların yanı sıra proje ve ödevler de kullanılabilir. Üniversiteler dilerse senatolarının aldığı karar uyarınca farklı yöntemleri tercih ederek sınav yapabilirler. Sınav güvenliği önemli ve gerekli. Bazı üniversiteler sınav süresini kısaltarak, bazıları alternatif yöntemleri uygulayarak çalışmalar yapıyor.

Çift kamera, sorulara geri dönememe, sınav süresinde kısıtlamalar gibi sınav güvenliğine yönelik tedbirlerin bir kısmının öğrenci üzerinde negatif etkisi de olabilmekte.

Ayrıca internet alt yapısı ve hızı gibi nedenlerle öğrencilerde sınav sırasında standardizasyon sorunları yaşanabiliyor. YÖK tarafından hazırlanan ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi çevrimiçi sınavların genel yapısı değerlendirildiğinde dönem içi, dönem sonu gibi sınavların ders geçme notu üzerindeki ağırlıklarının düşürülmesi ve bunların yerine süreç izlemeye dayalı ve eğitim içeriğinin içine yerleştirilmiş analitiklerin ders geçme notu üzerindeki ağırlıklarının yükseltilmesi öğrenciler hakkında daha güvenilir kararlar alınmasını sağlayabilir.

Uzaktan eğitim, örgün eğitimin sadece çevrimiçi olarak anlatıldığı bir süreç değil, kendi içerisinde niteliği arttırmak üzere alınacak önlemleri ve usulleri var. YÖK Genel Kurul üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan yürütücülüğündeki YÖK Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu da bu konuda öneriler hazırlıyor ve üniversitelerimizle paylaşıyor. Dijital dönüşümde olduğu gibi uzaktan sınavlara yönelik önlemlerde de öğretim elemanlarının yetkinliklerinin arttırılması gerekiyor.”

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