Eğitim Sen'li öğretmen: Göreve iade edileceğim gün tekrar açığa alındım, FETÖ'yle iğne ucu kadar bağım yok

Şanlıurfa'da görev yapan Eğitim Sen üyesi Esma Yaşar adındaki öğretmen, geçmiş yıllarda Bank Asya'da hesap açtığı için açığa alındığını, 5 aylık bekleme sürecinin ardından bugün tekrar bakanlık tarafından açığa alındığını belirten bir mektup paylaştı. Fethullah Gülen cemaati ile "Bank Asya'da bulunan hesap dışında iğne ucu kadar bir sempatisi dahi olmadığını" söyleyen Yaşar, "Arkadaşlarım bile aramaz sormaz oldular. Ben sosyal demokrat bir insanım ve yıllardır işimi en iyi şekilde yapıyorum. Savunmam bile alınmadan bana reva görülen bu durum beni öldürüyor. Hayatım ellerimden kayıyor ve hiçbir şey yapamıyorum" diyor.

Esma Yaşar'ın mektubu şöyle:

"Merhaba. 6 yıldır Şanlıurfa'da çalışan bir öğretmenim. 22 Temmuzda eski bir Bank Asya hesabı yüzünden açığa alındım ve 3 ay sonra bakanlık görevimi iade etse de valilik 2 ay uzattı. Bugünlerde tam süre doldu göreve döneceğim derken bugün bakanlık tarafından tekrar açığa alındım. Lütfen bu konuda bana yardımcı olun.

İntiharın kıyısına gelmiş gibiyim, tutunacak dalım kalmadı. 5 ay sonra başa dönmek niye? Bittim tükendim. Size yemin ederim ki bu hesap dışında iğne ucu kadar bir sempatim bile yok.

Eğitim Sen'e üyeyim. Tam hak yerini buluyor, görevime dönüyorum dediğim anda dünyam başıma yıkıldı. Ben çocukluğumdan bu yana hep öğretmen olma hayaliyle yaşadım ve her zaman birinciliklerle mezun olarak ilk yılımda atandım. Niye böyle olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. En azından bu konuda benim gibi binlerce öğretmeninin sesi olursanız çok sevinirim.

Yıkılan umutlarım, karartılan geleceğim, ödenecek onlarca taksitlerim...

Beş aydır hayatta kalmaya çalışan bir öğretmenim. Dünyam başıma yıkıldı ve bir türlü enkazdan çıkamıyorum. Kâbus tam bitiyor görevime döndüm dediğim anda 5 ay sonra tekrar açığa alınarak başa dönmek niye?

Üzerime yapıştırılan bu lanet etiketi nasıl atacağım şimdi? Arkadaşlarım bile aramaz sormaz oldular. Ben sosyal demokrat bir insanım ve yıllardır işimi en iyi şekilde yapıyorum.

Savunmam bile alınmadan bana reva görülen bu durum beni öldürüyor. Hayatım ellerimden kayıyor ve hiçbir şey yapamıyorum.

Çocukluktan beri tek hayalim öğretmen olmaktı ve hayalim benim hayatım oldu ve ben öğrencilerim olmadan ayakta kalamıyorum, nefes alamıyorum, hayatıma devam edemiyorum.

Lütfen bu zulmü duyurun 5 ay sonra tekrar açığa almak niye?"

