Eğitim-Sen'den 'sahte diploma' soruşturmasına "zan altında kalıyoruz" tepkisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm illerde başlattığı sahte diploma çalışmasına, KESK’e bağlı Eğitim-Sen’den tepki geldi. Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel, MEB'in sahte diploma soruşturmasıyla tüm öğretmenlerin zan altında bırakıldığını savundu.

Metin Demirel MEB’in, devlet memurluğu sınavının merkezi olarak başladığı 1999 yılından bugüne kadar 109 branşta kadrolu atanan 582 bin öğretmenin diplomalarını tek tek inceleyerek, sahte diploma ve göreve başlayanları tespit etmek için çalışma başlattığını söyledi. Şube binasında basın toplantısı düzenleyen Demirel, dört ayda tamamlanması planlanan çalışma sonucunda, bugüne kadar sahte diploma gerekçesiyle 76 öğretmenin görevden alındığını bildirdi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Demirel, öğretmenlerin öğrenim bilgileri de dahil bütün şahsi verilerinin işlendiği MEB Bilişim Sistemi’nde (MEBBİS) yapılan incelemede, “Kişisel Bilgiler Modülü Öğrenim Bilgileri” ekranında girilmesi gereken belgelerde de eksiklikler bulunması üzerine, il müdürlüklerinden bunların güncellenmesini istendiğini kaydetti. Söz konusu güncellemeyle öğretmenlerin atamaya esas diploma, geçici mezuniyet belgesi, tezsiz yüksek lisans diploması veya pedagojik formasyon sertifikası gibi belgelerinin MEBBİS’e tam ve doğru olarak girişinin yapılmasının istendiğini, kontrol işlemlerinin dört ay içinde tamamlanacağının belirtildiğini ifade etti.

"Öğretmenler zan altında bırakılmamalı"

Başlatılan sahte diploma incelemesinde Manisa’daki öğretmenlerin 2 Şubat’a kadar diplomalarını getirmesinin istendiğini söyleyen Demirel, “Öğretmenlerin karne tatilinde olması nedeniyle birçoğu memleketine veya tatil yörelerine gitmiş olmasından dolayı diplomaları belirtilen sürede getirememeleri olasıdır. Kimisi diplomasını kaybetmiş de olabilir. Bu ülkede memuriyete nasıl girildiğini herkes çok iyi biliyor. Bakanlıkların istediği belgeleri getirmeyen hele hele diplomasını veya onaylanmamış mezuniyet geçici belgelerini getirmeyen bırakın memuriyete başlamayı müracaat dahi yapamaz” diye konuştu.

Demirel, “Bu konuda hakkaniyetli ve hiç kimseyi zan altında bırakmayacak şekilde inceleme yapılmasını, haksız bir şekilde öğretmen olarak atananların ve arkasındaki tüm ilişkilerin açığa çıkarılmasını talep ediyoruz. Ancak, MEB`in `sahte diploma` incelemesinin 1999 sonrasında ataması yapılan tüm öğretmenleri zan altında bırakacak şekilde yapılması ve tüm öğretmenleri sorgulayıcı bir tavır içine girmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.