Eğitim-Sen Trabzon: Tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak gerekli cihazlar ulaştırılıncaya kadar sürecin takipçisi olacağız

Eğitim-Sen Trabzon şubesi, pandemi boyunca Türkiye'de en az 6 milyon çocuğun uzaktan eğitime erişemediğini belirterek, "MEB ve tüm il/ ilçe milli eğitim müdürlükleri tüm öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkından sorumludur. Tüm öğrencilerimizin gereksinimi olan cihazların acilen ücretsiz olarak karşılanması gerektiği konusunda karar alıcıları uyarmaya devam edeceğiz, tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak gerekli cihazlar ulaştırılıncaya kadar da sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Eğitim-Sen Trabzon şubesi tarafından yapılan açıklamada, Trabzon'da okullara gönderilen indirimli tabletlerin satışa çıkarıldığı belirtilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurulduğu, "yanlıştan dönüldüğü" belirtildi.

Yapılan açıklamanını tamamı şöyle:

"Salgında ülkemizde ilk vakanın açıklanması ve 16 Mart’ta okulların kapatılmasından bugüne bir yıl geçti. Ağustos 2020’ de yayınlanan UNİCEF “Eğitimde Erişilebilirlik Raporu” nda Türkiye’ de en az 6 milyon çocuğun, MEB’ e bağlı eğitim kurumlarında bulunan 3 çocuktan birinin uzaktan eğitime erişemediği açıklandı. MEB’ in açıkladığı son verilerde ise uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerin de yüzde 64’ ünün ebeveynlerinin cep telefonları ile uzaktan eğitime erişmeye çalıştığı gerçekliği bir kez daha ortaya çıktı. Milyonlarca öğrencimiz hala uzaktan eğitime ulaşamıyor, ulaşabilen öğrencilerimiz için de nitelikli erişim ve öğrencilerin devamsızlığı sorunu devam ediyor.

Kamusal eğitim hakkı MEB’ in temel sorumluluğudur. Anayasal ve evrensel bir haktır. Salgınla birlikte eğitimde eşitsizlik derinleşmeye devam etmektedir. Başta yoksul ailelerin çocukları olmak üzere eğitimden kopuş her geçen gün hızlanmaktadır. Trabzon Eğitim Sen olarak öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı mücadelesi verirken aynı zamanda memleket mücadelesi ve ortak geleceğimize sahip çıkma mücadelesi veriyoruz.

MEB ve tüm il/ ilçe milli eğitim müdürlükleri tüm öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkından sorumludur. Bir yıldır öğrencilerimizin internet erişimi, cihaz sorununun MEB tarafından ücretsiz karşılanması için mücadele ediyoruz. Ancak sorun devasa bir boyuta ulaşmıştır ve aylardır MEB tarafından bu sorun ısrarla çözülmemiştir. MEB süreklilik şeklinde sorumluluğunu yerine getiren değil, “hayırsever” lere çağrı yapan dili devam ettirmektedir.

Trabzon özelinde ise okullara gönderilen yazı ile indirimli tabletlerin satışa çıkarıldığı, satın almak isteyen velilerin, öğrencilerin belirtilen hesap numarasına para yatırmaları istenmiştir. Trabzon Eğitim Sen olarak eğitim hakkını satışa çıkaran, bir kamu kurumu değil bir şirket gibi davranan bu anlayışa itiraz ettik, yaptığımız görüşmeler sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü “eksik bir yazışmadan kaynaklı” bir durumun olduğunu ifade ederek bu yanlıştan dönmüştür. Tüm öğrencilerimizin gereksinimi olan cihazların acilen ücretsiz olarak karşılanması gerektiği konusunda karar alıcıları uyarmaya devam edeceğiz, tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak gerekli cihazlar ulaştırılıncaya kadar da sürecin takipçisi olacağız.

Kamusal eğitim haktır, satılamaz. Kamu kaynakları eğitim emekçilerine, öğrencilerimize, velilerimize, halka aittir ve kamusal eğitim için kullanılmalıdır. Hiçbir öğrencimiz, hiçbir eğitim emekçisi yalnız değildir. Eğitim emekçilerinin hakları, öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı için tarihsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereğini yapmaya devam edeceğiz."