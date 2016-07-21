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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eğitim- Sen Temsilcisi 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı

Özgen sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı

21 Temmuz 2016 18:34

Eğitim- Sen Demre Temsilcisi emekli öğretmen 58 yaşındaki Aytaç Özgen, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, sosyal medyadaki kişisel hesabından Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine Aytaç Özgen dün polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Aytaç Özgen, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

Evli 2 çocuk babası Aytaç Özgen'in tutuklanma kararına Eğitim- Sen üyesi öğretmenler tepki gösterdi.

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Aytaç Özgeneğitim senCumhurbaşkanıhakaret

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