Eğitim- Sen Temsilcisi 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı

Eğitim- Sen Demre Temsilcisi emekli öğretmen 58 yaşındaki Aytaç Özgen, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, sosyal medyadaki kişisel hesabından Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine Aytaç Özgen dün polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Aytaç Özgen, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.
Evli 2 çocuk babası Aytaç Özgen'in tutuklanma kararına Eğitim- Sen üyesi öğretmenler tepki gösterdi.