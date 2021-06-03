Eğitim-Sen: LGS ve YKS yeni eşitsizliklere neden olacak

Bu pazar yapılacak LGS ve sonraki hafta yapılacak YKS sınavlarının kapsamında değişiklik ve seyreltmeye gidilmemesine tepki gösteren Eğitim Sen, “Eğitimde uzun yıllardır var olan eşitsizlikler, salgın ve uzaktan eğitim sürecinde daha önce hiç olmadığı kadar derinleşmiştir. Sınavlar üzerinden yapılan eleme ve yönlendirmeler, zaten eşit ve adil olmayan bir eğitim sistemi yeni eşitsizlikler ve adaletsizlikleri beraberinde getirmektedir” açıklaması yaptı.

Covid-19 salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı kalması nedeniyle, pek çok öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğine dikkat çeken Eğitim Sen, “LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) gibi sınavların kapsamında değişiklik ya da seyreltme yapılmayarak öğrencilerin bütün örgün eğitim müfredatından sorumlu tutulması yeni haksızlıkları ve adaletsizlikleri beraberinde getirecektir” ifadeleri ile sınav odaklı eğitim sisteminin olumsuz sonuçlarına vurgu yaptı.

Eğitim Sen Genel Merkezi’nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Talepler yok sayıldı"

İlkokul ve anaokulu öğrencilerinin yanı sıra 8’inci ve 12’nci sınıflarda bir süre yüz yüze eğitim uygulanmaya çalışılsa da, salgının seyri öğrencilerin okullarından uzun süre ayrı kalmasına neden olmuştur. Çocuk ve gençler uzun süre yüz yüze eğitimden ve okullarından uzak kalmış, bu durum öğrencilerde akademik, sosyal ve psikolojik kayıplar yaşanmasına neden olmuştur. Salgının yaygınlaştığı ve eğitim bileşenlerinin büyük risk altında olduğu dönemlerde TTB başta olmak üzere, çok sayıda bilim insanının itirazına rağmen sınavların ertelenmemesi öğrencilerin eğitim hakkı ve sağlığı ile ilgili kaygıların yok sayılmasına neden olmuştur.

"Eğitim sistemi sınav odaklı"

Eğitim sistemimiz ilkokuldan başlayarak üniversite sonrasına kadar, kelimenin tam anlamıyla yarışma ve elemeye dayalı, sınav odaklı bir anlayış doğrultusunda oluşturulmuştur. Eğitim sistemi öğrencileri eğitmek, onların çok yönlü olarak gelişmelerini sağlamak yerine her yıl milyonlarca öğrencinin girdiği merkezi sınavlara hazırlayan sağlıksız bir yapıya bürünmüştür. Türkiye’de okullar, mevcut sistemin ekonomik ve siyasal ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak yeniden yapılandırılmaktadır. Okula adım attıkları andan itibaren çocukluklarını bile yaşamadan tam anlamıyla bir yarış içine sokulan çocuk ve gençler arasındaki eğitim rekabeti sadece okulda değil, günlük yaşamın her alanında hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. MEB öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri okulda okuma koşullarını sağlamak yerine, öğrencilerin hangi okula gideceğine, hangi dersleri alacağına tek başına karar vererek dayatmacı bir tutum sergilemektedir.

"LGS VE YKS adaletsizliklerin gölgesinde yapılacak"

Salgın koşullarının devam ettiği, bulaş ve yayılma riskinin sürdüğü bir dönemde, ne kadar önlem alındığı söylenirse söylensin, sınavlara katılacak öğrenciler ve onlarla birlikte okullara gelecek velilerimizin ciddi kaygıları bulunmaktadır. Salgın koşullarında eğitim öğretimin bütün eksikliklerine rağmen uzaktan yapılmaya çalışıldığı, çok sayıda öğrencinin uzaktan eğitime erişiminde ciddi sorunlar yaşandığı bir dönemde, LGS ve YKS gibi sınavların kapsamında değişiklik ya da seyreltme yapılmayarak öğrencilerin bütün örgün eğitim müfredatından sorumlu tutulması yeni haksızlıkları ve adaletsizlikleri beraberinde getirecektir. Bu durum, uzaktan eğitime erişemeyen, müfredatı takip edemeyen çok sayıda öğrenci açısından ciddi bir adaletsizlik yaratacak, uzaktan eğitime erişim imkânı olmayan öğrencilerin aleyhine olacaktır.

"MEB kalıcı çözüm üretmedi"

Eğitimde uzun yıllardır var olan eşitsizlikler, salgın ve uzaktan eğitim sürecinde daha önce hiç olmadığı kadar derinleşmiştir. Özellikle sosyoekonomik durumu iyi olmayan yoksul aileler, tarım işçisi çocuklar, özel eğitim kapsamındaki çocuklar, anadili farklı olan çocuklar ve diğer dezavantajlı gruplar uzaktan eğitime büyük ölçüde ulaşamamış, MEB gerekli adımları atmadığı için fiili olarak sistemin dışına itilmiştir. MEB salgının başından itibaren eğitimde dezavantajlı grupların yaşadığı erişim sorununa kalıcı çözümler üretememiştir.

"Sınav kapsamı masa başından belirlenemez"

Aradan 15 ay geçmesine rağmen, hala çok sayıda öğrencinin uzaktan eğitime erişimde çok ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde her şey yolundaymış gibi hareket etmek doğru değildir. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin içinde bulunduğu koşullar mutlaka dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağı masa başında değil, sahadan alınacak veriler doğrultusunda belirlenmelidir.

"LGS’nin özü yoksul çocuklarını imam hatiplere yönlendirmek"

Ortaöğretime geçiş sistemi (Liselere Geçiş Sistemi) açısından baktığımızda iktidarın hayata geçirmeye çalıştığı eğitim politikasının özünü, özellikle yoksul emekçi çocuklarını meslek liselerine, imam hatip liselerine ya da açık liselere yönlendirerek, çocuklara bir anlamda “Kırk katır mı, kırk satır mı?” dayatması yapmak olduğu anlaşılmaktadır. Bugüne kadar, çeşitli adlar altında ulusal (ABİDE) ve uluslararası (TIMSS, PISA) yapılan sınavlarda ortaya çıkan sonuçlar üzerinden yapılan değerlendirmeler, çocuk ve gençlerimizin matematik bilmeyen, soyut düşünemeyen, doğadaki olayları algılamakta ve yorumlamakta bilimsel anlamda yetersiz kaldıklarını, diğer ülkelere göre oldukça geride olduklarını göstermektedir.

"Öğrenciler sınav cenderesinden kurtarılmalı"

İlköğretimden başlayarak üniversiteye kadar, sürekli olarak yapılan sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması mümkün değildir. Öncelikli olarak yapılması gereken, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmaktır. Eğitimin hiçbir kademesinde öğrencilere ve dolayısıyla ailelerine dayatmada bulunulmamalı, eğitim sisteminin öncelikli sorunu olan ‘sınav merkezli eğitim’ anlayışı terk edilmelidir. Her öğrencinin kendi ilgi ve becerisi doğrultusunda hangi alanda okuyacağına kendisinin karar vereceği eğitim sistemi oluşturulmalıdır.”