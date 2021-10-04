Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yıldırım: 5 günde 67 sınıf izolasyona alındı

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, ildeki 36 okulda 67 sınıfın Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığını belirterek “Kapalı ortamlarda bulaş riski yüksek olduğu için kapanan sınıf sayısı artıyor. Daha da artacak” dedi.

GazeteduvaR’dan Cansu Albayrak’ın haberine göre, Kocaeli genelinde Koronavirüs nedeniyle kapanan sınıf sayısında artış görüldü. Geçtiğimiz hafta Kocaeli’de 50 sınıf karantinaya alınmıştı. Bu hafta ise kapanan sınıf sayısı 67’ye yükseldi.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, 36 okulda 67 sınıfın karantinaya alındığını ifade etti.

Yıldırım açıklamasında, “Geçtiğimiz hafta 32 okulumuzun sınıflarında karantina uygulanmıştı. Kapalı ortamlarda bulaş riski yüksek olduğu için kapanan sınıf sayısı artıyor. Daha da artacak “ dedi. Tüm uyarılara rağmen sınıf mevcutlarının azaltılmadığını belirten Yıldırım, “41 kişilik sınıflar var. Sosyal mesafe uygulanamıyor. Okul idareleri uyarılarımıza kulak asmıyor” diye konuştu.