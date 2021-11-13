Eğitim-Sen’den “yüz yüze eğitimde ilk dönem” değerlendirmesi: 2 ayda 600 binin üzerinde öğrenci uzaktan eğitim gördü

Eğitim-Sen Genel Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, yüz yüze eğitimin ilk dönemini değerlendirdi. Muşlu, “6 Eylül’den 12 Kasım’a 28 ilden gelen verilere göre 6 bin 900’den fazla sınıf kapanmış. 172 bin 500 öğrencinin sınıf kapatılmasından etkilendiğini, uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldığını görüyoruz. 81 ile bunu oranladığımızda 600 binin üzerindeki öğrenci uzaktan eğitim görmek zorunda kaldı” dedi.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül’de başlatılan yüz yüze eğitim, dokuz günlük bir ara tatile girdi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, yüz yüze eğitimin ilk dönemini ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Muşlu şunları söyledi:

“Bize göre öğretmenlerin yüzde 92’lerin üzerinde aşılanmış olması, evet en önemli tedbirdir, ama yeterli değildir. Yeterli olmadığı için pozitif ve temaslı vakalarla karşılaştık. Ve kapanan sınıflar gerçeği ortaya çıkmaya başladı. Sınıflar kapandıkça da yüz yüze eğitim görmeyen öğrencilerimiz oldu.

13 Eylül’den itibaren haftalık tablolar yayınladık. Sonra 5 hafta itibarıyla bu tabloları yayınlamadık. Bunun sebebi, vaka tespitlerimizi yayınladığımızdan itibaren okul yöneticilerinin üzerinde bir baskının oluştuğunu, okul yöneticilerinin de eğitim emekçileri üzerinde bir baskı oluşturduğunu, vakaların dışarıya bildirilmemesi, kapanan sınıf sayılarının dışarıya bildirilmemesi konusunda sıklıkla sözlü uyarıların yansıtıldığını gördük. Bizler eğitim emekçilerini zor durumda bırakmamak için bu tabloları yayınlamadık. Ama tutmaya devam ettik.

“Vaka sayılarının dışarıya bildirilmemesi konusunda baskı”

Bu sekiz haftalık çalışmamızda, ortalama olarak 28 ilden bize gelen veriler… Bu 28 ilden gelen verilere göre 6 bin 900’den fazla sınıf kapanmış. Milli Eğitim’in açıkladığı resmi verilere göre ortalama sınıf mevcutlarını 25 öğrenci üzerinden düşündüğümüzde, 172 bin 500 öğrencinin sınıf kapatılmasından etkilendiğini, uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldığını görüyoruz. 81 ile bunu oranladığımızda sayının neredeyse 500 binin üzerinde olduğunu, 600 binlere yaklaştığını belirtebiliriz. Yani 6 Eylül’den 12 Kasım’a kadar 600 binin üzerindeki öğrenci uzaktan eğitim görmek zorunda kaldı.

"12 bin öğretmen, 70 bin öğrenci Koronavirüs’ten etkilendi"

8 hafta boyunca ortalama 28 ilden aldığımız verilere göre; 4 bin civarı öğretmenimiz temaslı ya da pozitif durumunda oldu. Bunu Türkiye’nin geneline yayarsak 12 binlere varan bir sayıya tekabül ediyor. Çünkü bizim aldığımız veriler ortalama 28 ilden. Yine ortalama 28 ilde 23 bin 500 öğrencinin temaslı ya da pozitif olduğunu, Türkiye geneline oranladığımızda, bunun 70 bine yakın bir sayıya tekabül etiğini belirtebiliriz.

Tabi bu sonuçlar ortaya çıkmayabilir, bu kadar sınıfımız kapanmayabilirdi. Yüzbinlerce öğrencimiz 10-14 gün boyunca karantina süreçlerinden kaynaklı olarak online eğitime mecbur kalmayabilirdi.”

"Derslik sayıları arttırılsın"

Okullarda alınması gereken tedbirleri sıralayan Sinan Muşlu, "Sınıf mevcutlarının düşürülmesi gerekir. Sınıf mevcutları düşük olan, ihtiyaç fazlası sınıflara sahip olan okulların kendi türündeki okullarla birleştirilerek sınıf mevcutları çok yüksek olan okullara dönüştürülmesi gerektiğini belirttik" dedi. Derslik sayısının arttırılmasının önemli bir tedbir olduğunu, bununla beraber ek öğretmen atamalarının da yapılması gerektiğini dile getiren Muşlu, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 20 bin atamanın oldukça yetersiz olduğunu, son olarak açıkladığı 15 bin ek öğretmen atamasının 2022 yılı Ocak ayının sonuna kaldığını bu da ihtiyacı karşılamıyor. Bugün ortaya çıkan rakamlarla birlikte 175 bin öğretmen açığının bulunduğunu belirtiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verilerine göre 107 bin öğretmen açığı var. Ama ataması yapılan öğretmen sayısı 20 bin.”

Kış aylarıyla beraber sınıflarda pencere ve havalandırma sisteminin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Muşlu, 40 dakika boyunca sınıfta maskeyle durmak zorunda kalan öğretmen ve öğrencilerin sınıfların havalandırılmamasıyla birlikte koronavirüsten etkileneceğini söyledi.