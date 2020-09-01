Eğitim Sen'den TÜGVA ile imzalanan yeni protokole tepki: Salgın döneminde MEB’in önceliği vakıflar, dernekler, dini yapılarla imzalanan protokoller!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğul Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında yeni bir protokol imzalandı. Yeni protokol kulüp çalışmaları, sosyal kültürel, sanatsal, sportif, akademik, mesleki, bilimsel ve teknolojik etkinlikler, proje çalışmaları ve yarışmaları kapsıyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, protokole, "Yüz yüze eğitime başlama koşulları ile ilgili başta ek bütçe ve ek atama olmak üzere en temel adımların dahi atılmadığı süreçte MEB’in önceliğinin vakıflar, dernekler, dini yapılarla imzalanan protokoller olduğu gerçekliğini yaşıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden il milli eğitim müdürlüklerine 25 Ağustos 2020 tarihinde gönderilen yazıda, “Bakanlığımız ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında yapılan protokol ile öğrencilerin insani, ahlaki, milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla kulüp çalışmaları, sosyal kültürel, sanatsal, sportif, akademik, mesleki, bilimsel ve teknolojik etkinlikler, proje çalışmaları ve yarışmalar gerçekleştirilecek” denildi.

Yazıda, “söz konusu faaliyetlerle ilgili usul ve uygulama esaslarının resmi-özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına duyurulması ve gerekli planların yapılması” da istendi.

Feray Aytekin Aydoğan'dan protokole tepki: MEB’in önceliği vakıflar, dernekler, dini yapılarla imzalanan protokoller!

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, imzalanan yeni protokole tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Salgında vaka sayılarının her geçen gün arttığı ve yüz yüze eğitime başlama koşulları ile ilgili başta ek bütçe ve ek atama olmak üzere en temel adımların dahi atılmadığı süreçte MEB’in önceliğinin vakıflar, dernekler, dini yapılarla imzalanan protokoller olduğu gerçekliğini yaşıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakıflar eliyle eğitimde dinselleştirme politikalarına hızla sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Aydoğan, “Vakıflarla protokollere karşı açtığımız davalarda yargı kararları çok net bir şekilde kamusal eğitimin devletin sorumluluğunda olduğunu, protokoller eliyle başka kişi, kurum ve kuruluşlara devredilmeyeceğini belirtmesine rağmen protokoller imzalanmaya devam ediyor” diye konuştu.