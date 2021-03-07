Eğitim -Sen'den Ankara Valiliği'ne: Yarın başlayacak sınavlar iptal edilmeli, yüz yüze eğitime tüm kademelerde ara verilmeli

Eğitim -Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü, Ankara Valiliği'ne tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve yarın başlayacak lise sınavlarının da iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Köklü yaptığı yazılı açıklamada, "Başlamasının üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen salgın halen etkisini sürdürüyor. Yeniden yükselen günlük yeni vaka sayıları ve virüsün değişim göstererek tahrip edici etkisini artırması kaygılarımızı artırıyor. Salgının halen etkili bir şekilde devam ediyor olması, salgınla mücadele için ve kamusal yaşamın salgın koşullarında sürdürülebilmesi için alınan önlemleri değişen koşullara göre yeniden değerlendirme zorunluluğu doğurmaktadır. ifadesini kullandı.

Köklü şunları kaydetti:

"1 Mart 2021 tarihi itibarı ile salgınla mücadelede 'yerinde karar dönemi' adı verilen yeni bir evreye girildiği ifade edilmiştir. Bu yeni dönemde ülke genelinde karar almak yerine, yeni vaka sayısı, aşılama oranı gibi kimi verilere bakarak illerin normalleşme adımlarına veya yeni önlemlerin alınmasına karar verilmesi benimsenmiştir. İller, günlük yeni vaka sayıları başta olmak üzere, belirlenen verilere göre, 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır."

İlimiz Ankara, 1 Mart akşamı açıklanan tabloda, 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasında görülen 100 binde 39,84 yeni vaka sayısı ile orta riskli iller arasında bulunmaktaydı. Ancak, 6 Mart 2021 tarihinde Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat-5 Mart 2021 arasında ilimizin yeni vaka sayısının 100 binde 54,83’e çıktığını öğrenmiş olduk. İlimizde görülen yeni vaka sayılarının, bir hafta içerisinde % 37.6 artmış olması kaygılanmakta ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır. Sendikamız Eğitim Sen, topluma ve tarihe karşı sorumluluğu gereği, salgının başından bu yana süreci yakından takip etmekte ve konu ile ilgili görüş ve önerilerini kamu yöneticilerine iletmekte; kimi zamanda düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Mart 2020’den bu yana salgınla mücadele için kamu yöneticilerini alanın özneleri ile birlikte çalışmaya, kamuoyunun uyarılarını dikkate almaya davet etmekteyiz. Bu konuda, uyarıda bulunma, öneri geliştirme ve sendikal haklarımızı kullanmanın sendikamızın eğitim emekçilerine, öğrencilerimize ve topluma karşı öncelikli sorumluluğumuz ve görevimiz olduğunu düşünmekteyiz.

Kamusal görevlerimiz ve sorumluluğumuz gereği Eğitim Sen Ankara Şubeleri olarak Ankara Valiliğini hızla;

Ankara’da bulunan tüm eğitim emekçilerinin 8-12 Mart tarihi arasında aşılanması için İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte bir planlama yapmalı ve yeterli sayıda aşı temin etmelidir, Ankara ilinde yüz yüze eğitime gerekli koşullar sağlanana dek tüm kademelerde ara verilmelidir, Ortaöğretim kurumlarında 8 Mart 2021 tarihinde başlayacak sınavlar iptal edilmelidir, Özel özel eğitim kurumları da dahil olmak üzere, özel eğitim kurumları ve okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmelidir, Ankara Valiliği hızla Ankara ilinde eğitim alanında bulunan kesimlerin temsilcileri ile alınacak önlemler konusunda bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Eğitim Sen Ankara Şubeleri olarak önceliğimizin eğitim ve bilim emekçileri ile öğrencilerimizin hakları ve sağlıkları olduğunu kamuoyuna saygı ile sunarız.