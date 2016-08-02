EĞİTİM SEN: Darbe girişiminin ardından 136 üyemiz açığa alındı!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 139 EĞİTİM SEN üyesinin açığa alınmasına ve açığa alınan öğretmenler yerine sözleşmeli öğretmen alınmasına da tepki gösterdi.

Bianet’in haberine göre, EĞİTİM SEN açıklamasında “Sınavlardaki kopya skandallarından, kadrolaşmaya; yargının ve medyanın ele geçirilmesinden, hizmetlerine sunulan rant alanlarına; üniversitelerin içinin boşaltılmasından, öğrenci yurtlarıyla bu cemaatin ihya edilmesine kadar her alanda mücadelesini ortaya koymuş bir sendikayız. Hal böyleyken, üyelerimizin ve sendikamızın adının bu örgütle yan yana anılır olması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

"Esnek ve güvencesiz istihdam kabul edilemez"

Yine açıklamada “sözleşmeli öğretmenlik” gibi esnek ve güvencesiz istihdamın temel biçimi olan bir uygulamayla öğretmen açığının kapatılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

"MEB, on binlerce öğretmenin açığa alınmasını, sözleşmeli öğretmen istihdamını yerleştirmek için bir fırsat olarak görmüştür. Ayrıca bu durum, “açığa alınan” binlerce öğretmenin mesleğine geri dönemeyeceği ön kabulüne yaslanıyor.

"Sözlü sınavla atanan, 4 yıl boyunca başka yere atanamayacak olan ve bu süreyi doldurmaları halinde, iki yıl daha aynı yerde kalmayı kabul ederse kadroya geçirilecekleri ifade edilen sözleşmeli öğretmenlerin varlığı, kamu personel rejiminde esnek ve güvencesiz istihdamın yerleşmesi anlamına geliyor.

"Kadrolaşma dışında hiçbir sonuca yol açmayan 'sözlü sınav' uygulamasına tekrar başvurulmuş olması hükümetin liyakati değil kendisine itaati temel alacağını da gösteriyor."

Kapatılan üniversitelerin durumu

Açıklamada, kapatılan vakıf üniversitelerindeki emekçiler ve öğrenciler açısından giderilmesi elzem kaygılar bulunduğu da belirtildi.

“Özellikle kapatılan üniversitelerde çalışan emekçilerin geleceğinin ne olacağı sorusu YÖK tarafından yanıtlanmaya muhtaç. Bir diğer sorun ise öğrencilikleri başka üniversitelere devredilen gençlerin karşılaşacağı barınma ve ulaşım konusu. Devlet yurtlarının yetersiz sayıda ve kapasitede oluşunun cezası öğrencilere çektirilmemeli."