Eğitim-Sen, Covid-19 tespit edilen 76 okulu açıkladı

Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
''2020-2021 eğitim öğretim yılı, 21 Eylül 2020 tarihinde yoğun tartışmalar arasında başladı. Ne yüz yüze eğitime ne de uzaktan eğitime tam anlamıyla hazırlık yapan MEB yaşanan sorunlara çözüm üretememektedir. Aslında MEB açısından çocuk işçiliği, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişiminin olmaması gibi konular temel bir sorun alanı olarak kabul edilmediği için adım da atılmamaktadır. Ancak tüm öğrencilerimizin eğitim hakkından eşit yararlanabilmesi için mutlaka adım atılması gerekmektedir. Eğitim Sen bu konuda tüm il ve ilçelerde önümüzdeki dönemde mücadeleyi yükseltme kararlılığındadır.
Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitimle başladı. Mart ayından bu yana geçen süre içinde, uzaktan eğitimde yaşanan temel sorunlara çözüm üretilmemiş, EBA’nın teknik altyapısı güçlendirilmemiş, uzaktan eğitime erişim sorunu çözülmemiştir. 22 Eylül 2020 sabah saatlerinden itibaren EBA’ya giriş yapılamamış, okul yöneticileri öğretmenleri farklı programları kullanmaya yönlendirmiştir. Uzaktan eğitim başladığında EBA’ya giriş problemi yaşanacağı bilinen bir durumdu. EBA’da yaşanan yoğunluk beklenmedik bir durum veya anlık bir sorun değildir. Öğrenci sayıları ve ders programları dikkate alındığında bu yoğunluğun yaşanacağını öngörmek zor değildir. MEB’in bu duruma dair bir önlem almamasına rağmen, özel okullarda uzaktan eğitimin devam ediyor olması oldukça manidardır. MEB hızla soruna müdahale etmeli ve çözüm üretmelidir.
Bu süre içerisinde öğretmenler;
a- Yaşadıkları sorunları yazılı hale getirmeli, mümkünse tutanak altına almalı ve okul yönetimlerine bildirmelidir.
b- Okul yönetimlerinden yaşanan sorunları yazılı olarak MEB’e iletmelerini istemelidir.
c- Okul yönetimlerinden ve il/ilçe eğitim yöneticilerinden öğretmenlere lisanslı çevrimiçi platformlar sağlamasını istemelidir.
d- Yapılan her dersin linkini kayıt altında tutmalıdır.
Eğitim Sen, sorunun çözümü için girişimlerini sürdürmektedir.
Öğretmenlerin ek dersleri ile ilgili tartışmanın sonlanması için MEB’in açıklayıcı bir yazıyı illere mutlaka göndermesi gerekmektedir. Öğretmenlerin emeklerinden tasarruf yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Telafi döneminde yapılan tüm derslere karşılık olarak ek ders ücreti ödemesi yapılmalıdır. Uzaktan eğitimde derse hazırlık ve planlama ücreti artırımlı olarak ödenmelidir."
Eğitim Sen tarafından 22 Eylül itibariyle Covid-19 pozitif vaka görüldüğü öne sürülen eğitim kurumları ise şöyle sıralandı:
- 1. Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
- 2. Adana Seyhan Milli Mensucat İlkokulu
- 3. Adana Yüreğir Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu
- 4. Adana Yüreğir Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 5. Aksaray Gülağaç Bekarlar İlkokulu
- 6. Ankara Altındağ Anadolu Lisesi
- 7. Ankara Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi
- 8. Ankara Altındağ Mehmet Ali Hasan Coşkun Anadolu Lisesi
- 9. Ankara Altındağ Şehit Osman Evsahibioglu İmam Hatip Ortaokulu
- 10. Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 11. Ankara Etimesgut Çanakkale Şehitleri Ortaokulu
- 12. Ankara Keçiören İhsan Selatin Aras İlkokulu
- 13. Ankara Keçiören Melek Özen İlkokulu
- 14. Ankara Mamak Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulu
- 15. Ankara Mamak Süleyman Nazif İlkokulu
- 16. Ankara Mamak Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 17. Ankara Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
- 18. Antalya Alanya Alanya Lisesi
- 19. Antalya Alanya Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 20. Antalya Muratpaşa Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi
- 21. Batman Merkez Damla Anaokulu
- 22. Bilecik Söğüt Ayşe Küflü İlkokulu
- 23. Çorum Mecitözü Doğu İlkokulu
- 24. Çorum Merkez Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu
- 25. Çorum Merkez İstiklal İlkokulu
- 26. Çorum Merkez Ziya Gökalp İlkokulu Anasınıfı
- 27. Çorum Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi
- 28. Diyarbakır Eğil Alparslan Anadolu Lisesi
- 29. Eskişehir Tepebaşı Cemalettin Gökay Anaokulu
- 30. Gaziantep Nizip Cumhuriyet İlkokulu
- 31. Gaziantep Şahinbey Hacı Firdevs Konukoğlu İlkokulu
- 32. Gaziantep Şahinbey Kocatepe Ortaokulu
- 33. Gaziantep Şahinbey Yunus Emre İlkokulu
- 34. Gaziantep Şehitkâmil Sani Konukoğlu İlkokulu
- 35. Gaziantep Şehitkâmil Sani Konukoğlu Ortaokulu
- 36. Hakkâri Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
- 37. Hakkâri Çimenli İlkokulu/Ortaokulu
- 38. Hakkâri Gazi İlkokulu/Ortaokulu
- 39. Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 40. Hakkâri Şehit Vali Derviş Yalım İlkokulu/Ortaokulu
- 41. İstanbul Silivri Gümüşyaka Ortaokulu
- 42. İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 43. Kayseri Kocasinan Gültekin Gürkan İlkokulu
- 44. Kırıkkale Alişen İğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 45. Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
- 46. Kırıkkale Bahşili Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu
- 47. Kırıkkale Evliya Çelebi İlkokulu
- 48. Kırıkkale Kaletepe Şehit Nurettin Öztürk Anaokulu
- 49. Kırıkkale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu/Ortaokulu
- 50. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
- 51. Kilis 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu
- 52. Konya Selçuklu TOKİ İlkokulu
- 53. Malatya Battalgazi Abdülkadir Eriş İlkokulu
- 54. Malatya Battalgazi Atatürk Ortaokulu
- 55. Malatya Battalgazi Cumhuriyet İlkokulu
- 56. Malatya Battalgazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi
- 57. Malatya Battalgazi Malatya Lisesi
- 58. Malatya Battalgazi Rahmi Akıncı İlkokulu
- 59. Malatya Pütürge Pazarcık Ortaokulu
- 60. Malatya Yeşilyurt 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi
- 61. Malatya Yeşilyurt Beydağı Anadolu Lisesi
- 62. Malatya Yeşilyurt Özalper İlkokulu
- 63. Malatya Yeşilyurt Topsöğüt Akpınar İmam Hatip Ortaokulu
- 64. Malatya Yeşilyurt Şehit Asteğmen Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu
- 65. Malatya Yeşilyurt Yeşilyaka Ortaokulu
- 66. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
- 67. Samsun Mithat Paşa Anadolu Lisesi
- 68. Sinop Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
- 69. Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 70. Sinop Merkez Anadolu Lisesi
- 71. Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu
- 72. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
- 73. Trabzon Merkez Ortahisar Halk Eğitim Merkezi
- 74. Van İpekyolu Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 75. Yalova İsmet Paşa Mazlum Palabıyık İlkokulu/Ortaokulu
- 76. Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu