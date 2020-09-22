Eğitim-Sen, Covid-19 tespit edilen 76 okulu açıkladı

Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

''2020-2021 eğitim öğretim yılı, 21 Eylül 2020 tarihinde yoğun tartışmalar arasında başladı. Ne yüz yüze eğitime ne de uzaktan eğitime tam anlamıyla hazırlık yapan MEB yaşanan sorunlara çözüm üretememektedir. Aslında MEB açısından çocuk işçiliği, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişiminin olmaması gibi konular temel bir sorun alanı olarak kabul edilmediği için adım da atılmamaktadır. Ancak tüm öğrencilerimizin eğitim hakkından eşit yararlanabilmesi için mutlaka adım atılması gerekmektedir. Eğitim Sen bu konuda tüm il ve ilçelerde önümüzdeki dönemde mücadeleyi yükseltme kararlılığındadır.

Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitimle başladı. Mart ayından bu yana geçen süre içinde, uzaktan eğitimde yaşanan temel sorunlara çözüm üretilmemiş, EBA’nın teknik altyapısı güçlendirilmemiş, uzaktan eğitime erişim sorunu çözülmemiştir. 22 Eylül 2020 sabah saatlerinden itibaren EBA’ya giriş yapılamamış, okul yöneticileri öğretmenleri farklı programları kullanmaya yönlendirmiştir. Uzaktan eğitim başladığında EBA’ya giriş problemi yaşanacağı bilinen bir durumdu. EBA’da yaşanan yoğunluk beklenmedik bir durum veya anlık bir sorun değildir. Öğrenci sayıları ve ders programları dikkate alındığında bu yoğunluğun yaşanacağını öngörmek zor değildir. MEB’in bu duruma dair bir önlem almamasına rağmen, özel okullarda uzaktan eğitimin devam ediyor olması oldukça manidardır. MEB hızla soruna müdahale etmeli ve çözüm üretmelidir.

Bu süre içerisinde öğretmenler;

a- Yaşadıkları sorunları yazılı hale getirmeli, mümkünse tutanak altına almalı ve okul yönetimlerine bildirmelidir.

b- Okul yönetimlerinden yaşanan sorunları yazılı olarak MEB’e iletmelerini istemelidir.

c- Okul yönetimlerinden ve il/ilçe eğitim yöneticilerinden öğretmenlere lisanslı çevrimiçi platformlar sağlamasını istemelidir.

d- Yapılan her dersin linkini kayıt altında tutmalıdır.

Eğitim Sen, sorunun çözümü için girişimlerini sürdürmektedir.

Öğretmenlerin ek dersleri ile ilgili tartışmanın sonlanması için MEB’in açıklayıcı bir yazıyı illere mutlaka göndermesi gerekmektedir. Öğretmenlerin emeklerinden tasarruf yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Telafi döneminde yapılan tüm derslere karşılık olarak ek ders ücreti ödemesi yapılmalıdır. Uzaktan eğitimde derse hazırlık ve planlama ücreti artırımlı olarak ödenmelidir."

Eğitim Sen tarafından 22 Eylül itibariyle Covid-19 pozitif vaka görüldüğü öne sürülen eğitim kurumları ise şöyle sıralandı: