Eğitim Sen: Bu açıkça anket görünümlü dini sohbet çağrısı

Anadolu Gençlik Derneği’nin, Diyarbakır’daki liselerde dağıttığı anket formuyla öğrencilere derneğin etkinliklerinden haberdar olup olmadıkları soruldu. Öğrencilerden ad-soyad, telefon ve e-posta adreslerinin de istendiği formda, “Size daha rahat ulaşmamız için formu doldurmanız rica olunur” ifadesi dikkati çekti. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Anket adı altında liselerde dağıtılan bu form ile öğrencilerimiz açıkça bu derneğin faaliyetleri içersinde yer almaya teşvik edilmekte, kişisel bilgileri de alınarak suç işlenmektedir” dedi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre derneğin Diyarbakır şubesinin dağıttığı anket formunda öğrencilere yöneltilen sorular şöyle:

-Anadolu Gençlik Derneği’ni (Milli Gençlik Vakfı) biliyor musunuz?

-AGD’nin (MGV) daha önceki faaliyetlerine katıldınız mı?

-AGD’nin düzenlediği faaliyetlerden haberdar olmak ister misiniz?

-AGD’nin düzenlediği sohbetlerden haberdar olmak ister misiniz?

-İlerde yapacağımız faaliyetler için önerileriniz nelerdir?

"Açıkça destek var"

Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan, öğrencilere dini sohbet, sempozyum, yarışma vb. isimler altında yapılan ideolojik dayatmaların ülkenin her yerinde tüm okullarda sürdürüldüğünü belirterek, “Okullarımız, yurtlarımız, üniversitelerimiz dini yapılanmalara teslim edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerini protokoller, işbirlikleri adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı almış durumdadır. Anadolu Gençlik Derneği gibi yapıların özellikle liselerde ideolojik çalışma yürütmesi açıkça desteklenmektedir” diye tepki gösterdi.

ENSAR, AGD vb. yapıların eğitim kurumlarında ideolojik çalışma yürütmeye devam etmesi ile Danıştay kararlarının tanınmadığını, eğitim ve çocuk hakkı ihlali ile tüm sorumluların suç işlemeye devam ettiklerine dikkat çeken Aydoğan, “Eğitim eğitimcilerin işidir ve MEB sorumluluğundadır. Adı ne olursa olsun eğitim faaliyetleri hiçbir yapıya, taşerona devredilemez” dedi.