Eğitim Sen: Anaokulu öğrencilerine 'Değerler eğitimi' protokolü iptal edilsin

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- EĞİTİM- Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan, anaokulu ve anasınıfı öğrencileri ile ilkokul 2 ve 3\'üncü sınıf öğrencilere yönelik, \'Değerler Eğitimi\' ve \'Dini Eğitim Çalışmaları\' yapılmasını içeren protokolün iptal edilmesini istedi.

Gezici, Kentte tartışmalara neden olan protokol ile ilgili yazılı açıklama yaparken protokolün sakıncalarını, protokolün taraflarıyla görüşerek anlattıklarını söyledi. Gezici, görüşme sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün 13 Ekim\'de açıklama yaparak, ilkokullarda, ders dışı ve velilerin isteği üzerine gruplar oluşturulacağını, anaokullarında ise, 3 yıldır uygulamanın devam ettiğini ve olumlu sonuçlar alındığını, uygulamanın protokol çerçevesinde devam edeceğini duyurduğunu hatırlattı. Gezici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün 48 aylık çocuklara Kuran eğitimi vereceğini beyan ettiğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

\"Yaklaşık 2 hafta bu protokolün fiili olarak uygulamasını takip ettik. En başta protokole itiraz gerekçelerimizden bir tanesi, veliye tercihi sorulsa dahi şu konjonktürde veli gerçekten tercihini değil, çocuğunun baskı görmesi, ötekileştirilmesi gibi kaygılarla uygulamayı reddedemeyeceğiydi. Çünkü uygulama başlar başlamaz veli ve öğretmenler bizlere bu kaygılarını iletmişlerdi. Uygulama okul ders saati içinde yapıldığında; Bolu il merkezinde bütün okullarda sadece 20- 25 velimiz \'İstemiyorum\' derken, uygulama ders saatleri dışına alındığında, merkezde hiçbir okulumuzda, nerdeyse hiç talep olmadığını ve \'Değerler eğitimi\' adı altında kursların açılamadığını gördük. Eğitim Sen olarak biz bu sonucu zaten öngörmüştük. Buradan yetkililere soruyoruz; bu sonuç sizlere ne ifade ediyor? Velilerimizin kararını bu denli değiştiren şey nedir? Yarattığınız baskının farkında mısınız? Velilerimizin okullarda sadece akademik eğitim talep ettiklerinin farkında mısınız?\"

Gezici, söz konusu eğitimin, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim programının temel mantığına, mevzuatına aykırı, ayrıca pedagojik sakıncaları olduğunu söyleyerek uygulamanın sonlandırılması ve protokolün iptalini istediklerini söyledi.



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