Eğitim-İş: Temizlik görevlisi ve malzeme eksikleri tamamlanmadı, okullar yüz yüze eğitime hazır değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’de, yüz yüze eğitimin yalnızca okulöncesi öğrencilerin ve birinci sınıflarla başlayacağını; velilerin, mazeret bildirerek çocuklarını okula göndermeyebileceğini açıkladı. Okulların açılacak olmasına karşın hazır olup olmadığı ise tartışmalı. Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okulların yüz yüze eğitime hazır olmadığını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, velilerin, hastalık kapması ve hastalığı eve getirmesi gibi endişeler ile okula göndermeyebileceğine dikkat çeken ancak okulöncesi ve birinci sınıfların, uzaktan eğitim yapabilecek bir sınıf düzeyi olmadığını vurgulayan Yıldırım, “Bu yaş grubu, pedagojik olarak yaşayarak öğrenmesi gereken bir grup. Hiçbir çocuk kalem tutmayı uzaktan öğrenemez” dedi.

Okulların temizlik görevlisi ve temizlik malzemesi eksiklerinin tamamlanması konusunda adım atılmadığını söyleyen Yıldırım, İŞKUR’dan her yıl yardımcı hizmetler elemanı alındığını ancak bu alımların durdurulduğunu, okulların açılmasının beklendiğini aktardı. Yıldırım, “Dezenfektan, ateşölçer, maske sağlanmış değil. Okullar, bunlar alınmadığı için temizlenmemiş durumda. Okullar kesinlikle hazır değil " dedi.

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