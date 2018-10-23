Eğitim Direktörü Çıplak: Eğitim vizyonundan umutluyuz

İSTANBUL, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi\'ni değerlendiren Mektebim Okulları Eğitim Direktörü Erdem Çıplak,eğitimdeki yol haritasını gerçekçi bulduklarını, hedeflenen çalışmaların hayata geçmesinin zaman alacağını fakat umutlu olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm eğitim camiasının heyecanla beklediği 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi\'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katıldığı bir toplantıda Ankara\'da açıkladı. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi\'ne göre, zorunlu ders saat ve çeşitleri azalacak, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturulacak. Öğretmenlik meslek kanunu çıkartılacak, ücretli öğretmenlerin ücretleri artırılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi 3+1\'e düşürülecek. Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacak. Müfredat çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlenecek.

\"BİLGİYE ULAŞMAK ÇOK KOLAY AMA BECERİYİ EDİNMEK ZORDUR\"

\'Bilgiye ulaşmak çok kolay ama beceriyi edinmek zordur\' sözünü hatırlatan Çıplak, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi\'ni değerlendirdi. Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri\'nin kurulmasının eğitim adına çok önemli bir adım olduğunu belirten Çıplak, \"5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına girmesi,ilkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirmenin gelmesi ve müfredatların çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlenmesi bizi heyecanlandırdı. Özel okullarda böyle çalışmalar zaten yapılıyordu şimdi devlet okullarına da gelmesi çok önemli ve eğitimin geleceği için umut verici\" dedi.

\"OKULLARA YAZ KURSU GELMESİNİ DESTEKLİYORUZ\"

Okullardaki en büyük problemlerden bir tanesinin çocukların becerisini ortaya koyacak ortamların kurulamaması olduğunu ifade eden Çıplak, \"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2004 yılında Talim ve Terbiye Kurulu\'nun başına geldiğinde bu çalışmaları belli oranda yapmaya çalışmıştı. Tasarım ve beceri atölyelerinin kurulmasının temellerinin anaokullarında atılıyor olması önemli. Yaz döneminde oyun temelli yaz kursu getirilmesi de olumlu bir gelişme,destekliyoruz. Yani artık yazları okullar kapalı olmayacak, işlevselliğini koruyup hizmet etmeye,öğrencinin ihtiyaçlarını korumaya devam edecek\" diye konuştu.

\"BAKAN SELÇUK\'A GÜVENİYORUZ\"

9\'uncu sınıflarda alan seçimlerinin başlıyor olmasının aslında bütünsel bir bakış açısını gösterdiğini söyleyen Çıplak, \"Anaokulundan lise son sınıfa kadar olan tüm süreçlerde öğrencinin ilgi, beceri ve yapabileceklerini süzgeçten geçirerek gerçekleştirilecek bir plan ortaya konulmuş. Bu Türkiye\'nin ilerideki zamanlarda çok daha kaliteli eğitime ulaşması için atılan önemli bir adımdır. Öğrencilere becerilerine göre testler yapılıp buna göre yönlendirilecek olmaları da doğru bir adım. Biz açıklanan vizyondan umutluyuz, gerçekçi de bulduk. Bakan Selçuk\'u tanıyoruz neler yapabileceğini biliyoruz, güvenimizi kazanmış birisidir\" dedi.

\"ÖĞRENCİLERE DAHA DOĞRU VİZYON ÇİZECEĞİZ\"

Öğretmenlik Meslek Kanunu\'nun çıkmasını çok değerli bulduğunu kaydeden Çıplak, \"Bu kanun öğretmenlerin de yeterliliklerinin belli bir düzeyde olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla doğru öğretmenle çalıştığınızda ve doğru yetenekleri kullandığınızda öğrencilerimizi daha doğru birvizyon çizer hale getireceğiz\" diye konuştu.

\"ÇALIŞMALARI HAYATA GEÇİRMEK ZAMAN ALACAKTIR\"

Türkiye\'nin öğrenme haritasının çıkarılmasının yerli ve milli değerler için önem taşıdığını söyleyen Çığlak, \"Haritaya göre öğrenci ihtiyaçlarından daha uygun eğitim ve öğretim düzeni sağlanacaktır. Bu da eğitimin geleceği açısından önemlidir. Öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda nasıl bir vizyon çizecekleri veya hedeflerine nasıl ulaşacaklarını da doğru algoritmalarla kurgulamak gerekiyor. Açıklanan çalışmalar hemen hayata geçecek şeyler değil zaman alacaktır\" dedi.