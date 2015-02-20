'Eğit-donat'ta imzalar atıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhaliflerin eğitilmesine yönelik eğit donat anlaşmasının Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve ABD 'nin Ankara Büyükelçisi John Bass tarafından imzalandığını açıkladı.



Bakan Çavuşoğlu, Cermodern'de düzenlenen Expo 2016 Antalya resepsiyonunun çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Daha önce üzerinde çalışılan Suriyeli muhaliflerin eğitilmesine yönelik belgede mutabık kalındığını ve belgenin Sinirlioğlu ve Bass tarafından imzalandığını belirten Çavuşoğlu, eğitilip donatılan güçlerin hem rejim unsurları hem de terör örgütü IŞİD ve arazideki terör örgütleriyle mücadele edeğini söyledi.



Çavuşoğlu, belgenin detaylarını daha sonra paylaşacaklarını bildirdi.



Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nde görev yapan askerlerden birinin rehin olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. AA