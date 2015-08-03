'Eğit-donat'çılar 2 hafta dayanabildi: Bir kısmı öldürüldü, bir kısmı kaçırıldı, bir kısmı Kürtlere sığındı

ABD’nin Suriyeli muhalifleri bölge ülkelerinde silahlandırıp eğiterek Suriye’de IŞİD’e karşı savaştırma planı büyük darbe yedi. Türkiye’den giren 54 kişilik ilk grubun yaklaşık yarısı El Kaide’nin uzantısı El Nusra’ya esir düştü. Diğerleri de ya öldürüldü ya da kaçtı. Sağ kurtulanlar ise Halep’te PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesine sığındı.

Türkiye’de ABD tarafından IŞİD’e karşı savaşması için silahlandırılıp eğitilen Suriyeli muhaliflerden Suriye’ye giren ilk grup büyük bir başarısızlığa uğradı. Türkiye’nin yanı sıra Ürdün’de sürdürülen ve ilerleyen günlerde Suudi Arabistan ve Katar’da uygulamaya geçmesi planlanan eğit-donat projesi daha yolun başında hüsran yarattı. 12 Temmuz’da ülkeye giren 54 kişilik eğit-donat grubunun bir bölümü sadece 2 hafta içinde IŞİD’e karşı tek kurşun atmaya fırsat bulamadan bir başka cihatçı örgüt Nusra tarafından ya kaçırıldı ya da öldürüldü. Geri kalanlar ise Kürtlere sığınmak zorunda kaldı. Aralarında birçok Türkmen olan eğit-donat kapsamındaki 30’uncu Tümen’e ilk darbe perşembe günü geldi. Reuters’e göre El Nusra Cephesi, grubun lideri Nedim el Hasan’ı ve beraberindeki 17 kişiyi Halep’in kuzeyinde kırsal bir bölgede kaçırdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 30’uncu Tümen, liderlerinin ve üyelerinin bırakılması çağrısı yaptı. Ancak hemen ertesi gün Nusra’dan ikinci darbe geldi. Nusra Cephesi militanları, tümenin Halep’e bağlı Azez ilçesinin Malikiye köyünde bulunan karargâhını kuşatarak taaruza geçti. Çatışmalar sonunda 5 tümen üyesi öldürüldü, 16’sı da yaralandı. Nusracılar, 8 muhalif savaşçıyı da kaçırdı. Böylece geriye 54 kişilik bölükten sağlam halde 7 savaşçı kaldı. Onlar da yaralananlarla birlikte ABD’nin hava desteği vermesinden yararlanarak Halep’te PKK’nın Suriye kolu PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesine sığındı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda Nusra’nın 25 militanını kaybettiğini açıkladı. Bazı haber kaynakları ise 30’uncu Tümen’in öldürülen savaşçılarının sayısının 20’yi bulduğunu iddia etti. Pentagon ise Amerikalıların eğittiği ılımlıların kaçırıldığı iddiasını reddediyor.

Batı'nın elini kestik

Öte yandan Nusra, kaçırılan tümen üyeleri olduğunu iddia ettiği kişilere dair görüntü yayınladı. Videoda esir alındığı söylenen 5 kişi elleri başlarında yürürken görülüyor. Rehin alınanlardan biri kameraya kendilerine ABD tarafından Türkiye’de bir buçuk ay eğitim verildiğini anlatıyor. Savaşçı, kendilerine M16 saldırı silahları ve nakit para verildiğini söylüyor. Yüzü maskeli bir Nusra üyesi ise 30’ncu Tümen üyelerini yakalayarak “Suriye’deki Amerikalıların ve Batı’nın elini kestiklerini” söylüyor. Rehin aldıkları kişilerin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Nusra’ya karşı düzenlediği hava saldırılarına yardım ettiğini kaydeden yüzü kapalı şahıs, “Batı ile işbirliği yaptıkları açık” diyor.