El Nusra'dan Alevilere tehdit: İslam’a dönmezseniz...

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’i ele geçiren Fetih Ordusu’nun ana bileşeni ve El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi’nin lideri Ebu Muhammed Al-Colani, yüzünü kapatarak Katar televizyonu El Cezire’ye röportaj verdi.

Aleviler için ‘Allah ve İslam’ı terkeden mezhep’ diyen Colani “Eğer silahlarını bırakırlarsa, Esad’dan cayarlarsa, onun için savaşmaya adamlarını yollamazlarsa ve İslam’a dönerlerse, onlar kardeşimizdir” dedi.

Colani, yüzünün saklandığı ve nerede gerçekleştirildiği açıklanmayan röportajında Hizbullah'a da tehditlerde bulundu. Culani, Hizbullah'ın kaderinin Esad'a bağlı olduğunu belirtirken Hizbullah'ın bu yüzden tüm gücüyle Suriye liderini kurtarmaya çalıştığını savundu.

Nusra lideri Şam'ın öncelikli hedefleri olduğunu açıklarken, başkent düştüğü takdirde Esad'ın da devrilmesinin çok uzun sürmeyeceğini iddia etti. Konuşmasında Suriye’de bir sonraki hedeflerini de açıklayan Colani “Rejimi devirmek için Şam’a odaklanmayı sürdürüyoruz. Sizi temin ederim, Esad’ın düşüşü çok sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin güneyindeki Dera kentinden, kuzeydeki İdlib’e kadar tüm Suriye’de ana unsur olduklarını herkesin bildiğini kaydeden Colani, “Tüm gruplar bu durumu biliyor ve saygı duyuyorlar” diye konuştu.