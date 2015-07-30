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Dünya

Eğit-donat-kaçırılsın!

Eğit-donat programı kapsamında eğitilen muhaliflerin Suriye'de El Nusra tarafından kaçırıldığı iddia edildi

30 Temmuz 2015 14:44

El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra'nın eğit-donat programı çerçevesinde eğitilen 54 muhalidten 18'inin Azez kentinde kaçırdığı öne sürüldü.

Sputnik Türkiye sitesinin haberine göre, Halep’e bağlı Azez kenti yakınlarında IŞİD ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, dün akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tarık Sülo Cevizci, El Nusra’nın ABD ’nin organize ettiği eğit-donat projesinde eğitim gören, Albay Nedim Hasan’ın da aralarında bulunduğu 18 muhalifi, “ABD ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle Azez’de tutukladığını” söyleyerek “Bu kişiler Türkiye’den Suriye’ye dönerken, Azez şehir merkezinde Nusra Cephesi tarafından önleri kesilerek tutuklandı.

Tutuklananlar Suriye vatandaşı ve hepsi eğit-donat projesi kapsamında eğitilen kişilerdir. Tutuklananlar kısa bir süre önce ailelerini görmek için Türkiye’ye gitmişlerdi.” dedi. Cevizci, 18 muhalifin nereye götürüldükleri konusunda ise herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, eğit-donat programı kapsamında yalnızca 60 Suriyelinin eğitime alınabildiğini açıklamıştı.

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