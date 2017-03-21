Egemen Berköz'den Dünya Şiir Günü Bildirisi: Yalan bulutları arasından bir ışık parlıyorsa...

Dünya Şiir Günü Bildirisi "Şiir Doğruyu Söyler" başlığıyla Egemen Berköz'ün kaleminden çıktı. UNESCO tarafından 1999 yılında ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Berköz'ün bildirisinde "Şiir doğruyu söyler. Yalan bulutları arasından bir ışık parlıyorsa, bilinsin ki o şiirdir" sözleri yer aldı.

PEN Türkiye Merkezi tarafından PEN Türkiye Şiir Ödülü'ne değer görülen Egemen Berköz'e ödülü bugün veriliyor. "Şiiri kadar çevirileri ve yazılarıyla da edebiyata, şiire, müziğe ve yaşama dingin, usul bir ses katan Egemen Berköz az yazmasına karşın, unutulmaz şiirleriyle her zaman farklı bir ses olmayı sürdürüyor" denilen ödül, şaire Şişli Nazım Hikmet Kültür Evi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Egemen Berköz'in Dünya Şiir Günü sebebiyle yazdığı bildiri şöyle:

Şiir Doğruyu Söyler

Günümüzde insanlık sömürgeci kapitalizmin elinde usunu yitirmiş görünüyor.

Alevler arasında kalmış bir akrep gibi kendini sokup öldürmek üzere.

Üstünde yaşadığımız gezegenin tüm varlıkları, varsıllıkları yağmalanıyor.

Doğanın dengesi bozuluyor doymayan mideleri doyurmak için.

İnsanlar açlıktan ölüyor yoksul ülkelerde, halklar aldatılıyor, birbirine düşürülüyor.

Ve yalan bulutları yayılıyor milyarlar olan biteni görmesin, anlamasın diye.

Ülkemiz de payını aldı, alıyor elbet bu şeytansı kurgudan.

Kurtuluş Savaşı’yla, kurduğu Cumhuriyet’le tüm sömürge ulusların umudu olan ülkemiz bir büyük yalanın tuzağında kıvranıyorsa bugün, ondan.

İşte, bu karabasan ortamında tek umut şiirdedir.

Çünkü bir gezgindir şiir, bir araştırmacıdır.

İnsanın ve toplumun kılcal damarlarında gezinir, en eski çağlardan uzak geleceğe uzanır.

Gerçeği arar.

Bir büyücüdür şiir.

İnsanlığın en büyük varsıllığı dillerin sözcükleriyle güzellikler yaratır.

Çirkinliklere, kötülüklere karşı direnme gücü verir.

Bir bilicidir şiir.

İnsanlara gerçeği gösterir.

Şiir doğruyu söyler.

Yalan bulutları arasından bir ışık parlıyorsa,

Bilinsin ki o şiirdir.

Hakkı Zariç'e BUYAZ'dan ödül

Bursa Yazın ve Sanat Derneği tarafından dağıtılan BUYAZ Şiir Onur Ödülü bu yıl Hakkı Zariç'e veriliyor. Dernek, ödül için "Yayımlanmış 3 şiir kitabı, politik olanı bireysel olanda dillendirip sıradanlaştırmayan duyarlılığı, felsefi derinliği titiz bir sanat disiplini ile ele alışı ve mücadele kararlılığı dolayısıyla Hakkı Zariç layık görülmüştür" dedi. Bugün gerçekleştirilecek törende Dünya Şiir Günü Bildirisi okunacak, Bursa'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde yapılacak törende Bursa'da yaşayan şairler de katılacak.