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Politika

Egemen Bağış: Çapulcanlar yaratıcılıkta boyut atlamış

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı

30 Aralık 2013 09:19

AKP İstanbul milletvekili Egemen Bağış, "Çapulcanlar yaratıcılıkta boyut atlamış" mesajıyla Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Twitter kullanıcıları tarafından fotomontajla Brad Pitt'e benzetilen Egemen Bağış, bu fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bağış fotoğrafa, "Çapulcanlar yaratıcılıkta boyut atlamış. Ben güldüm, geçtim. Bu pazar gecesi siz de gülümseyin diye paylaşayım dedim" mesajını yazdı.

İşte Egemen Bağış'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf: 

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