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Politika

Egemen Bağış: Benim birçok fotoğrafımda başım öne eğiktir

Egemen Bağış: Sürekli telefonumda, ya Twitter'a ya Youtube'a ya Facebook'a bakıyorum

29 Kasım 2013 16:33

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "benim birçok fotoğrafımda başım öne eğiktir. Onun sebebi sürekli telefonumda ya Twitter'a ya Youtube'a ya Facebook'a bakıyorum" dedi.

Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gün oturumuna katılan Egemen Bağış açılış konuşmasını yaptı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Bağış fotoğraflarda başının öne eğik olmasının sebebini açıkladı.

Egemen Bağış , "1876'da telefon icat edilmiş. Hepinizin iletişimi açısından son derece önemli bir cihaz. Benim bir çok fotoğrafımda başım öne eğiktir. Onun sebebi, sürekli telefonumda ya Twitter'a ya Youtube'a ya Facebook'a bakıyorum" diye konuştu.

Akıllı telefonların aynı zamanda bir harita, bir pusula, bir müzik bankası olduğunu belirten Bakan Bağış, "Her işe yarıyor. Üzerine konulan bu katma değeri milli yaşama uygulayıp, neleri başarabileceğimizi görmemiz lazım" dedi.

 

'AB'nin ilk vizyonerlerinden biri Atatürk'tür'

 

Atatürk'ün herkesin ortak değeri olduğunu söyleyen Bakan Egemen Bağış, "Mustafa Kemal'den söz ederken sizlerin gösterdiği ilgi beni de çok umutlandırdı. Gerçekten inovasyonu doğru algılayabilmemiz için Atatürk'ü çok iyi anlamamız gerekiyor. Okullarımızda Atatürk'ün karga kovaladığını ezberlettiler. Ama o vizyoner liderin 1920'lerde 'efendiler bu kıtada barışın sağlanabilmesi için öncelikle bir Balkan Birliği kurulmalıdır. O birlik de zaman içinde Avrupa Birliğine dönüşmelidir' dediğini bize öğretmediler. AB'nin ilk vizyonerlerinden bir tanesi Atatürk'tür. 1930'larda 'Sovyetler bir gün elbet çökecektir. Orada bizim soydaşlarımız ve kardeşlerimiz var onlarla şimdiden kültür köprüleri kurulmalıdır' dediğini bize öğretmezler. Atatürk'ün gerçek hayallerini gerçekleştirmek için bu adımları atıyoruz. AB'nin kendisi bir inovasyon projesidir. Atatürk'ün 1920'lerde öngördüğü gibi bir barış projesidir. AB süreci kendi yaşam standarlarımızı yükseltmek için bir reform sürecidir" diye konuştu. 

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