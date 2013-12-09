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Yaşam

İzmir'de yine göçmen faciası: 4 ölü, 7 kayıp

İzmir''in Çeşme İlçesi Alaçatı Beldesi açıklarında kaçakları taşıyan tekne battı

09 Aralık 2013 14:27

İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 29 kişi sağ olarak kurtarıldı. 7 kişi ise kayıp.

Ege’de bir göçmen faciası daha yaşandı.

Çeşme Alaçatı Azmak koyu yakınlarında kaçakları taşıyan ve Yunanistan'ın Sakız adasına ulaşmaya çalıştığı belirtilen tekne battı. Denizde can pazarı yaşanırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Teknede 36 kişi olduğu bilgisi verildi. Denizden çok sayıda kişi kurtarılıp, kıyıya çıkarılırken, biri çocuk 4 kişinin de cesedi denizde bulundu. 7 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz eylül ayında İzmir'in Menderes ilçesi Ahmetbeyli Beldesi yakınlarında içinde 100'den fazla mültecinin bulunduğu teknenin batması sonucu 58 kişi hayatını kaybetmiş, geçen ay ise, Suriyeli kaçakları taşıyan botun Balıkesir’in Burhaniye ilçesi açıklarında batması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

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