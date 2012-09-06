İzmir'deki göçmen faciasında boğulan mültecilerin sayısı 58'e çıktı!

İzmir'in Menderes ilçesi Ahmetbeyli Beldesi yakınlarında içinde 100'den fazla mültecinin bulunduğu tekne battı. Teknenin kapalı bölümünde kilitli bulunduğu belirtilen kısmından 58 kişinin cesedi çıkarıldı. Kazada 45 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtti.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli beldesinde, Avrupa’ya yasadışı yollardan çıkmak isteyen ve ilk belirlemelere göre içinde çoğu çocuk ve kadın 100'e yakın kaçağın bulunduğu sanılan balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı. Batan tekneden şu ana kadar 58 kişinin cesedi çıkarıldı.

58 kişinin cesedi çıkarıldı

İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk, Sahil güvenlik ekiplerince yapılan deniz polisinin de destek verdiği çalışmalarda ilk anda 24 cesede ulaşıldığını bildirdi. Totuk, ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu açıkladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu, cesedine ulaşılan kişi sayısı 58'e yükseldi. Ölenlerin tamamına yakınının teknenin ambar kısmında bulunan yolcular olduğu belirtildi.

Çoğunluğu Filistin uyruklu

Menderes Kaymakamı Tahsin Kurtoğlu da kaçakların 15 metre boyundaki tekneyle sabah saat 05.30'da denize açıldığının tespit edildiğini, teknedekilerin nereye gittiklerinin belli olmadığını dile getirdi. Kaçaklardan çoğunluğunun Filistin uyruklu olduğunu belirten Kurtoğlu, Ortadoğu ülkelerinden olduğu anlaşılan diğer kaçakların da uyruklarının ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eti.

Kaza gerçekleştiğinde teknenin güvertesinde bulunanlardan bazılara yüzerek kıyıya ulaştı. Bu kişilerin de aralarında bulunduğu 45 kişi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Bir kişinin cesedi ise kıyıya vurdu.

Kurtarılan kaçakların, teknenin alt bölmesinde kilitli alanda çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledikleri öğrenilirken, olayla ilgili iki Türk organizatör gözaltına alındı.

Menderes ilçesi Ahmetbeyli Beldesi ile Yoncaköy arasında bugün sabah saatlerinde, kıyıda tekne parçaları görenler durumu jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Jandarmanın kıyıda, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizde yaptığı aramalar sonucunda 1’i kadın 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 45 kişi kurtarıldı. Bir kişinin de cesedi kıyıya vurdu.

Kurtarılan kişilerin Irak ve Suriye uyruklu oldukları tespit edildi. Kürtçe bilen askerler aracılığıyla kaçakların alınan ilk ifadelerinde, İzmir’in Basmane Semti’ndeki otellerde kaldıkları, burada insan tacirleriyle irtibat kurduktan sonra da İngiltere’ye gitmek üzere anlaştıklarını söyledikleri bildirildi.

Balıkçı teknesinin denize açıldıktan kısa bir süre sonra, kayalıklara çarpıp su alarak battığı saptandı. Bir kısmı yüzerek kıyıya çıkan kaçakların, teknenin güvertesinde bulundukları öğrenildi. Ancak yine kaçakların verdiği bilgiye göre, teknenin kilitli olan alt bölmesinde kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin olduğunun belirtilmesi üzerine Sahil Güvenlik dalgıçları, su altında arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Tekne kaptanı ve yardımcısı gözaltında

Totuk, olay sonrası kurtarılan 45 kişiden birinin tekne kaptanı, diğerinin de yardımcısı olduğunun belirlendiğini ve gözaltına alındıklarını kaydetti.

İki organizatör gözaltında

Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma ekipleri, organizatör oldukları belirlenen iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Burhan Y. olduğu belirtildi. Organizatörlerin tekneyi Aydın ’ın Kuşadası İlçesi’ndeki balıkçılardan kiralayıp Ahmetbeyli’ye getirdikleri öğrenildi. Kaçakların bağlantı kurduğu diğer insan tacirlerinin kimlikleri ve kaldıkları otellerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.