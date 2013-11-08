Ege'de eğitim uçuşu yine taciz edildi

Ege'de dün yaşanan olayın ardından bugün de benzer bir olay meydana geldi. Genelkurmay Başkanlığı, Türk F-16'larının Yunan jetleri tarafından taciz edildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16'ların Yunanistan'ın Limni Meydanı'ndan kalkan F-16'lar tarafından tarafından taciz edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Sakız Adası kuzeybatısı ve güneyinde iki kez gerçekleşen tacizde Yunan uçaklarının 30 ve 25'er saniye süreyle radarlarını Türk uçaklara kilitledikleri belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, dün de benzer bir açıklama yapmış ve Yunan jetlerinin, Türk F-4'lerini radarlarını kilitleyerek taciz ettiklerini duyurmuştu.