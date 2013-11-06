Ege'de Yunan uçakları, Türk uçaklarını taciz etti

Genelkurmay, Ege Denizi üzerinde, ulusararası sahada eğitim uçuşu yapmakta olan uçakların, Yunanistan'dan kalkan jetler tarafından 4 dakika süreyle radar kilidine alındığını açıkladı.

Olayla ilgili olarak "Ahikerya Adası kuzeybatısında Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-4E/2020 uçaklarına, Yunanistan'ın Skiros meydanından kalkan ve anılan ülkeye ait F-16 uçakları tarafından, dört dakika süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunuldu" açıklaması yapan Genelkurmay, olayın Dışişleri Bakanlığına bildirildiğini belirtti.