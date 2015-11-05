Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık, Türkiye genelinde kadın milletvekili sayısının 7 Haziran seçim sonuçlarına göre yüzde 15 oranında azalarak, 97’den 82’ye düştüğünü söyledi. Dernek tarafından, Ege Bölgesi için Haziran’da olduğu gibi Kasım seçiminde de temsilde adalet ve eşitlik çıkmadığına dikkat çekilerek, bölgenin 8 ilinde toplam 67 milletvekilinden sadece 9’unun kadın milletvekili olduğu hatırlatıldı. Dernek Başkanı Işık, “Ege’de kadın temsil oranı Türkiye ortalamasının altında” dedi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada Ege bölgesinde Uşak, Kütahya ve Muğla’da kadın milletvekili olmadığını söylenerek, “Görece iyi gelişmiş bölgelerde bile kadınların hakkaniyete uygun temsili için özel önlemlere ihtiyaç var“ dendi.

Açıklamada şöyle dendi: “Kadınların eksik temsili önemli bir demokrasi problemidir. Bunu biliyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Çünkü eşit bir dünya hayalimizin önemli bir parçası eşit temsildir!”

Dernek milletvekillerinden beklentilerini şöyle sıraladı:

“- Öncelikle kadın temsilinde hakkaniyeti bir ölçüde olsun sağlamak için kotaları siyasi partiler ve seçim kanunlarına sokmak için çalışmalarını.

- Ayrıca, her konuda değerlendirmelerini kadın vatandaşları da dikkate alarak yapabilmek için bizlerle düzenli ve sürekli bir ilişki içinde olmalarını.”