Ege'de 6.2'den sonra 5.0 büyüklüğünde deprem



Ege Denizi’nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 5.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu

Dün saat 16.16’da Bozcaada açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, Ege ve Marmara’da hissedilmişti.

Ege Bölgesi’nde bu akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

Bozacaada açıklarında bir sarsıntı oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.0 olduğunu duyurdu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu bildirdi.

24 Saatte 80 kez sallandı

AFAD, Çanakkale açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ilk 24 saat içerisinde 80 artçı deprem gerçekleştiğini açıkladı.

Bu 80 artçı deprem içerisinde büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen 34 deprem, büyüklükleri 3 ile 4 arasında değişen 46 deprem meydana geldi.