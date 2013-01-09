Saros depremi, beklenen Marmara depremini tetikler mi?

Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doğan Kalafat, Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu depremin Marmara Fay Hattı'nı etkileyemeyeceğini belirten Kalafat, 'Eğer karada olsaydı yıkıma yol açardı' dedi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Deprem Değerlendirme Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, dün Kuzey Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi verdi.

Depremin merkezinin Türkiye'ye en yakın uzaklığının 80 kilometre olduğunu, depremin Edremit Körfezi'nin hemen batısında Midilli Adası'nın yakınında meydana geldiğini ifade eden Kalafat, depremin bütün Marmara'yı da içine alan geniş bir alanda hissedildiği anımsattı.

Kalafat, depremde 17-20 kilometrelik bir fayın kırıldığını bildirdi.



Kalafat: Deprem algılama hassasiyetimiz düştü



''Şu anda mümkün olduğu kadar ülkemizi iyi dinlemeye devam ediyoruz. Deprem algılama eşiğimiz birkaç sene önce 3 civarıydı, bugün 2.5 indi. Marmara’da deprem algılama hassasiyeti 1.5'a kadar düştü. Belki bunu önümüzdeki yıllarda ultra mikro depremlere kadar çekeceğiz. Veri olmadan herhangi bir yorum yapmak mümkün değil.''



'Karada olsa yıkıma yol açardı'



''Yeni bir fay hattı mı ortaya çıktı, bu beklenen depremin habercisi midir?'' sorusuna Kalafat, şu yanıtın verdi:

''Yeni bir fay demedim. Bu faylar çakışan faylar. Depremin olduğu yer bilinen, depremler açısından yoğun olan bir yer. Bu fayın çalışması da olağan. Herhangi bir sürpriz yok. Deprem küçük fay parçasının çalışmasıyla meydana gelmiştir. Büyük depremi tetiklemesi söz konusu değil. Bu depremin şiddetli bir deprem olması önemli. Deprem, denizde değil de karada olsaydı, yıkıma neden olabilecek sonuçlar doğururdu. Denizde olması bizim için avantajdı. Olumlu değerlendirmek lazım.''

Düzenli bir şekilde azalan artçı sarsıntılarda anormallik olmadığını ve artçıların ortalama bir haftada sona ereceğini dile getiren Kalafat, depremin Kuzey Anadolu Fayı ile Batı Anadolu arasında kalan bir geçiş bölgesinde meydana geldiğini anlattı.



88 artçı oldu



Öte yandan, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin meydana geldiği dün saat 16.16'dan bu yana, 88 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntıların büyüklüğü 2.3 ile 3.8 arasında değişiyor.



'Büyük depremi tetiklemez'



UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat, ''Bunlar sürpriz değil. Burası geçiş bölgesi, sınır değil. Sınırın içinde kalmış bir bölge. Burası iki fay hattından da etkilenebilir. Kuzey Anadolu Fayı'na çok uzak. Bizim anlayacağımız şekilde Marmara Fay Hattı'nı etkileyecek bir sonuca getirmez'' şeklinde konuştu.