Saros Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Bozcaada açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, Bozcaada'nın 50 kilometre açıklarında, saat 16.16'da, 6.2 büyüklüğünde orta şiddette deprem oldu.

Deniz tabanının 8,4 kilometre altında meydana gelen sarsıntı, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Ege ve Marmara bölgelerindeki bazı illerde de hissedildi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildilen deprem, vatandaşlar arasında paniğe yol açarken, telefonlar kilitlendi.

Balıkesir kent merkezi ile Ege Denizi'ne kıyısı olan Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde de hissedilen depremde vatandaşlar, panikle evlerinden çıkarken, ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler dışarı çıkarıldı.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Erol, depremin Tekirdağ'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Erol, kısa süreli sarsıntı nedeniyle bazı okullarda öğrencilerin güvenli alanlara alındığını kaydetti. Öte yandan, deprem Malkara ve Şarköy ilçelerinde de hissedildi. Vatandaşlar deprem nedeniyle bir süre ev ve iş yerlerine giremedi.

23 sarsıntı meydana geldi

Ege Denizi'ndeki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından küçük çaplı 23 sarsıntı daha kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, Bozcaada'nın 50 kilometre açıklarında, saat 16.16'da, 6.2 büyüklüğünde orta şiddette depremin ardından küçük çaplı artçı depremler kayda geçti. Depremin olduğu saat 16.16 ila 18.43 arasında, büyüklükleri 2,8 ila 3,8 arasında değişen toplam 23 deprem meydana geldi.

Çanakkale

Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde depremde, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını söyledi.

Vali Tuna, depremin merkezinin Ege Denizi olduğunu bildirdi. Depremin İstanbul ve İzmir'den de hissedildiğini bildiren Tuna, "Şu anda herhangi bir yaralanma ya da can kaybımız yok. Değerlendirmeler devam edecek, soruyoruz herhangi bir şey var mı? diye. AFAD birimlerimiz bu konuda çalışıyor" dedi.

Bu arada Çanakkale Emniyet Müdürü Osman Zoroğlu, telsiz vasıtasıyla il merkezi ve ilçelerde bir olumsuzuluk yaşanıp yaşanmadığını sordu. Zoroğlu, şu anada kadar oluşan herhangi bir olumsuzluk olmadığı yanıtını aldı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da depremde, kent merkezinde ve mücavirinde, herhangi bir mal ve can kaybı ile hasar gibi bir şeyin olmadığını belirterek, "Panik havası da kısa sürede geçti" dedi.

Gökçeeda

Gökçeada Kaymakamı Kamuran Taşbilek, Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Taşbilek, yaptığı açıklamada, adada, depremi çok şiddetli hissettiklerini bildirdi.

Bozcaada

Bozcaada Belediye Başkanı Mustafa Mutay, "Ada için şimdiye kadar olan depremlerin en büyüklerinden birini yaşadık" dedi. Mutay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi oldukça kuvvetli hissettiklerini ancak ada genelinde bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi. Öte yandan Bozcaada'nın Alaybey Mahallesi Muhtarı Deniz Bursalıoğlu ise "Deprem çok kuvvetli oldu. Bu sırada iş yerimdeydim. Büyük bir uğultu duydum. Oturduğum koltuk binayla birlikte adeta hareket etti. İnanın bu yaşımda böyle bir deprem ne duydum, ne hissettim, çok korktuk" şeklinde konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, depreme ilişkin,18.00 itibarı ile 112 Acil komuta merkezlerine, AFAD, jandarma ve polis haber merkezlerine intikal eden olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Bursa

Bursa Valisi Şahabettin Harput, Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında meydana gelen depremin Bursa ve ilçelerinde de hissedildiğini belirterek, "Şu ana kadar sıkıntılı bir haber aksetmiş değil. Devletin tüm kurumları üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımıza sakin olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Harput, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Bursa'da da hissedildiğini belirtti.

"Şu ana kadar sıkıntılı bir haber aksetmiş değil. Devletin tüm kurumları üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımıza sakin olmalarını tavsiye ediyorum" diyen Harput, köy ve kırsal bölgelerde herhangi bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı konusunda da ilgili tüm birimlerin gerekli çalışmayı yaptığını sözlerine ekledi.

Öte yandan; sarsıntı nedeniyle Bursa ve ilçelerinde bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek kısa süreliğine dışarıda bekledi.

İzmir

İzmir Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, depremin İzmir ve bağlı ilçelerinde herhangi bir hasara yol açmadığını bildirdi. Deprem nedeniyle panik yaşanmamasını isteyen Totuk, "Herkes serinkanlı olmalı. Bizim afet için her türlü önlemimiz mevcut" dedi.

Türk Kızılayı kriz masası kurdu

Öte yandan Türk Kızılayı, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara'daki Afet Operasyon Merkezi'nde kriz masası kurdu. Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Saroz Körfezi açıklarında meydana gelen, İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından alarm durumuna geçildiği belirtildi. Ankara'da Afet Operasyon Merkezi'nde kriz masası kurulduğu, bölge afet merkezlerinde de hazırlıkların başladığına işaret edilen açıklamada, İstanbul'daki Marmara Afet Operasyon Merkezi, Kırklareli'ndeki Büyükkarıştıran Yerel Afet Merkezi, İzmir'deki Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi ve Düzce'deki Batı Karadeniz Bölge Yönetim Afet Merkezi'nde deprem hazırlıklarının üst düzeye çıkarıldığı ifade edildi.

Deprem Atina ve Batı Trakya'da da hissedildi

Ege'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan'ın başkenti Atina'da ve Batı Trakya'da da hissedildi. Sarsıntı, Atina'da daha çok deniz kıyısına yakın bölgeler olan Falliron ve Sunyo bölgelerinde hissedilirken, Gümülcine'de depremi hisseden bazı vatandaşlar yollara çıktı.

Deprem nedeniyle ülkenin bazı bölümlerinde telefon hatlarında ve internet ağlarında kısa süreli kesintiler yaşandığı bildirildi. Yunan medyası, saat 16,16'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

Televizyonlar, Ege'nin büyük bölümünde şiddetle hissedilen depremin merkez üssünün Limni Adası ile Bozcaada arasında 29 kilometre derinlikte denizde bulunduğunu belirttikleri haberlerde, depremle ilgili şu ana kadar ölü, ya da yaralı bildirilmediğini kaydetti.

Jeodinamik Enstitüsü profesörlerinden Konstandinos Makropulos, bölgede daha önce de buna benzer sarsıntılar meydana geldiğini belirterek, endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi

Tepkiler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç, Ege Denizi'ndeki 6.2 şiddetindeki depremle ilgili, "Bu deprem beklenilen büyük depremin devamı değil. Bağımsız bir deprem, öncü bir deprem de değil" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, Marmara Denizi'nde beklenen sarsıntıyı oluşturacak Kuzey Anadolu fayının kuzey koluyla doğrudan ilişkisi olmadığını bildirdi. Görür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin, Ege Denizi'nde mevcut olan irili ufaklı fay hatları içerisindeki bir fayda meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler, "Biz de depremi şu anda izliyoruz. Kandilli'nin verilerine de bakıyoruz. Şu anda artçılar sürüyor. Uzunca bir süre de devam edecektir" dedi. Bekler, "Denizde olması daha avantajlı hasar yapmaması açısından. Aynı büyüklükte bir deprem karada olsaydı, Ezine ilçemizde orta şiddette bir hasara yol açardı. Vatandaşların rahat olmasını istiyoruz. Bu deprem denizden geldi, evde hasara yol açacak bir deprem değil. Artçıların da en büyüğü de en fazla 4,5 ve 5,0 şiddetinde olabilir" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen depremlerden biri olduğunu belirterek, "Bilinmedik, beklenmedik bir şey değil. Artçılar şeklinde devam edecek" dedi. "6.2'lik deprem fay hattında bir rahatlamaya yol açar mı, 6.2'nin de üzerinde bir deprem beklentisi var mı?" sorusu üzerine de Erdik, "Zor tabii. 6.2 ile 7.2 arasındaki fark 30'dur. 30 tane 6.2'lik deprem ancak bir tane 7.2'lik deprem yapar. Bu deprem fay hattını bir miktar rahatlatır ama çok fazla etkisi olmaz. İleride bu fay hattında 6.2 şiddetinde ve daha büyük depremler bekleyebiliriz. Bu bölge 1. derece deprem bölgesi" yanıtını verdi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu ise Ege Denizi'ndeki depremin, Türkiye'deki depremleri tetikleyecek nitelikte olmadığını söyledi. Gündoğdu, şöyle konuştu: "Telaş etmeyi gerektirecek bir deprem değil. Bunun arkasından başka bir deprem gelebilir tabii ki. Ancak o deprem, bu deprem oldu diye olmaz. Farklı bir deprem olur. Kuzey Anadolu fayının güneyinde bir yerde meydana gelmiş bir deprem. Kendi halinde olmuş bir deprem. Diğer depremlerle ilişkili değil."

'2013 deprem yılı olacak'

Jeoloji Mühendisi Ahmet Ercan 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Ercan, "Yaklaşık bir aydır Ege Gerdanlığı dediğimiz aralıkta deprem bekliyorduk. Daha önce 4 büyüklüğündeki deprem bu depremin öncüsüydü. 15 saniye süren depremin denizde olması tehlikeyi azalttı. Ege Gerdanlığı dediğimiz bölgede depremler olacaktır. 2013 yılı deprerm yılı olcağını söylemiştik. bunu sadece Türkiye için değil dünya için söylemiştik" dedi.



Depremden ilk görüntüler