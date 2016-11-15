Ege'de 1 saatte 9 büyük deprem

Ege denizi 1 saat içerisinde 9 deprem ile sallandı.

İlk deprem akşam saat 21.20’de 3.8 şiddetinde oldu. İlk depremden sonra ege denizinde ardı ardına 8 deprem daha meydana geldi.

Ege denizi sallandı

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre; merkez üstü Ege denizi olan depremlerin ilki 21.20’de denizin 9,5 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde olduğu öğrenildi. İlk depremden 12 dakika sonra 21.32’de aynı bölgede 2.1 şiddetinde 2’ci deprem meydana geldi. 3’cü deprem ise 2 dakika sonra 21.34’da 2.9 şiddetinde oldu. Saat, 21:39’de - (3.6), 21:44’de - (3.8), 21;52’de - (3.4), 22:00’da - (2.5), 22:16’da - (2.5), 22:40’da - (2.4) şiddetinde deprem meydana geldi. Gece yarısı 24:05’de de 2.5 ile Ege denizi tekrar sallandı.

Bodrum ve Kos hissetti

1 saat içerisinde içerisin de ardı ardına meydan gelen 9 deprem, Yunanistan’ın Kos adasından ve Muğla’nın Bodrum ilçesinden hissedildi. Depremde her iki bölgede de can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.